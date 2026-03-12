Sandra曬「免疫媽媽畢業照」　親吐試管辛酸：每步都緊張焦慮

記者王靖淳／綜合報導

主持人Sandra（徐有潔，藝名小斯）2022年結婚，去年7月宣布懷孕，今年年初順產。平時會透過社群記錄生活的她，今（12）日在IG發文曬出「免疫媽媽」畢業照，親吐做試管的背後辛酸。貼文曝光後，立刻引發許多網友共鳴。

▲Sandra。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

回顧這段求子之路，Sandra感性地對寶寶吐露心聲，「每一支打在肚皮的肝素針、每一瓶靜脈注射的ivig免疫球蛋白，都是為了平安把你帶到世界上。」她透露，自己收到許多同在求子路上的女性，私訊詢問試管細節，包含AMH數值與胚胎狀況，「每封訊息都是一顆媽媽渴望的心。」但Sandra謙虛表示，自己並非醫生，能成功全憑幸運及對醫療專業的信任。

談到當初備孕與懷孕的過程，Sandra坦言內心其實時刻都處於緊張、焦慮的狀態，為了不讓負面情緒影響寶寶，她不斷在心裡對自己喊話：「寶寶在等著來了！但是妳這麼緊繃，他不敢來喔喔喔喔」，並搭配深呼吸來強迫自己平靜。

除了努力克服心理層面的壓力，Sandra霸氣表示「實質上我做的所有檢測都做！」同時也對生殖科技表達最深的感恩，「這一路好多選擇，都有厲害的人幫忙。我的免疫媽媽畢業照，是帶著微笑發的。」