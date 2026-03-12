他為湊錄音費「一天工作15小時」　白天當老師晚上理貨...樂團仍解散

記者蔡琛儀／台北報導

龐克樂團EmptyORio推出睽違5年的全新專輯《ALL THE BEST》，已於各大數位平台上線，實體專輯也在3月13日正式發行。主打歌〈Leave Me Alone〉MV同步公開，由導演PUNCH操刀，以2D手繪特效與魚眼鏡頭打造虛實交錯的「EO宇宙」，將情緒失控的心理狀態具象化。團員笑稱這是一首「內傷系直男情歌」，把生活中的不順轉化為創作能量。

▲EmptyORio推出新專輯《ALL THE BEST》 。（圖／火氣音樂提供）

MV敘事以主角獨坐全白空間開場，象徵腦海中的意識投射。隨著音樂響起，EmptyORio走入這個空間演奏，在幻象與現實交織中完成情緒釋放。當音樂結束，畫面回到現實城市角落，主角咬下一口三明治，象徵把生活的不如意咀嚼消化，再重新面對新的一天。

談到現實中「難以下嚥」的時刻，鼓手柯光回憶曾為湊錄音費，白天教琴8小時、晚上到貨運公司理貨上大夜班，連續工作超過15小時，他坦言：「雖然那個樂團後來解散了，但很感謝那時候的自己有堅持住一些什麼。」主唱ORio則直言：「能吞進去就沒事，消化完就變強了！」展現直面低潮的態度。

▲鼓手柯光回憶曾為湊錄音費，一天工作15個小時 。（圖／火氣音樂提供）

歌曲〈Leave Me Alone〉看似拒人於千里之外，副歌卻反覆唱著「Please don’t leave me alone」，描寫現代人逞強背後的矛盾心情。隨著專輯發行，EmptyORio也宣布展開成軍8週年「ALL THE BEST Tour」巡演，4月10日將從台北Revolver開跑，預計在全台多地與樂迷見面。