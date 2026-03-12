金曲歌后爆「在家都用布衛生棉」親手洗經血！　原因曝光：能產生連結

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后李竺芯去年橫掃金曲獎後爆紅，不僅知名度大開，活動邀約也不間斷，今（12日）更宣布與全球永續纖維領導品牌美國棉將進行深度合作。單身4年的她享受當下生活，個性大剌剌的她，追求極致舒適，自曝除了工作、外出，私下不愛穿內衣。

▲李竺芯橫掃金曲獎後聲勢水漲船高。（圖／美國棉提供）

李竺芯說之前因為自己體重只有38公斤，即使穿無鋼圈內衣都會把肋骨勒到瘀青，因此後來不愛穿內衣，不過這次演唱會一定會貼胸貼，打趣說：「畢竟聽眾年齡層很廣，還是要照顧一下大家的眼睛。」

雖然單身多時，但李竺芯說很喜歡現在的生活，尤其工作關係常要接觸許多人，收工後只想和寵物相處，或是做重訓、超慢跑、剪片等，她也透露，很推薦女生多多探索自己的身體，像她在家都是使用布製衛生棉，親自洗經血，「很多人不敢碰觸自己的身體、經血，透過這樣的方式可以跟身體產生更深的連結，心理層面真的會很不一樣。」

▲李竺芯與美國棉合作，左為美國棉駐台代表Sunnie。（圖／美國棉提供）

奪獎一年來，身高151公分的她胖了了5公斤，目前大約46公斤，但她直言喜歡自己有點肉肉的感覺，因此暫時沒有打算要減肥。也因她知名度增加，也有不少網友對她評頭論足，對此李竺芯幽默看待，「之前有人講我『長得好像熨斗』，我想說我是最時尚的熨斗。」她說全家的臉型都長很像，不會因此走心，「也有人說我下巴好長，我想說，下巴長才是長壽的象徵。」

她月底將要在Legacy TERA舉辦首場個人演唱會「痟水 Siáu Suí」，連唱兩天，媽媽屆時將登台唸口白，李竺芯說媽媽平常很愛唱歌，怕麥克風給出去就拿不回來，因此只讓她唸口白，不過媽媽為此超慎重，衣服比她還早選好。她也鼓勵歌迷打扮成自己覺得最漂亮的樣子，一起「痟水」。