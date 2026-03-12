向佐頒獎典禮「差點踢爆他頭」！　主持人認：有0.01秒是不爽的

記者蔡宜芳／綜合報導

香港星二代男星向佐日前參加微短劇頒獎典禮，在台上展現拳腳功夫，但也因差點踢到主持人百克力的頭部，掀起議論。對此，百克力於11日拍片還原經過，坦言自己「有0.01秒是不爽的」，但也替向佐緩頰、認為是個有趣的吸睛橋段。

▲百克力日前在頒獎典禮上差點被向佐踢到頭的畫面遭瘋傳。（圖／翻攝自微博／百克力、向佐JackyHeung）

百克力表示，在向佐表演完打拳後，他誇讚對方穿西裝居然還能流暢打拳，怎料，向佐突然朝他頭的方向踢了一腳，讓眾人都嚇了一跳。百克力說，有人猜測他是因忌憚向佐的背景才不敢還手，對此，他幽默自嘲：「不是，朋友，他是誰家的，他自幼習武我都不敢還手啊！」

百克力也坦言回頭看影片，有發現自己表情管理失控，「有那麼0.01秒我是有不爽的，確實是被愣住的，因為沒有排好嘛，你突然來這麼一腳有點被嚇到。」不過，他隨即反應過來，覺得是個有趣的綜藝橋段，所以才會對向佐說「我不信左腿還會這樣喔」，而對方也立刻再開玩笑地假裝揮他一拳。

▲百克力還原經過。（圖／翻攝自微博／百克力）

百克力認為向佐是個很有趣的人，希望大家不要過度解讀。他也為對方緩頰，表示向佐其實是非常有禮貌的藝人，「因為你們都知道像這種頒獎的晚會，時間比較長，那很多藝人拿完自己的獎，其實就撤了，但是向佐基本上是坐到最後，其實我還挺感動的。」百克力也在影片最後對向佐公開發出邀約，希望做個深度訪談。

對此，向佐在留言區向百克力道歉說：「我後來回看反思了，昨天那一腳嚇到你很對不起，對不起對不起對不起100遍！」也爽快答應百克力的訪談邀約，直說：「很高興收到你的邀請。」

▲向佐留言道歉。（圖／翻攝自微博／百克力）