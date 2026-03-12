女星跨越異次元！　合唱「超人氣虛擬偶像」嗨喊：太幸福

▲ 黃玠瑋與《極深空計畫》成員之一埃穆亞。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

環球音樂於今年初宣布，與台灣最大的VTuber娛樂內容品牌之一春魚創意展開戰略合作，推動虛擬女團《極深空計畫》主流出道，並同步發行首張原創專輯，這樣的契機也促使黃玠瑋有機會和《極深空計畫》成員之一埃穆亞合唱〈i人情歌〉，更拍了她人生第一支與虛擬偶像合作的影片，黃玠瑋直呼：「簡直像做夢一樣，太開心了！」

▲▼ 黃玠瑋與埃穆亞合拍影片。（圖／環球音樂提供）





對於這次的合作，埃穆亞表示：「之前其實有幾次在直播中都有小小的跟粉絲們透露有個特別的合作。大家肯定沒想到會是以這樣的形式出演MV，並跟玠瑋老師一起合唱吧！畢竟我這次是在實景中出現，因此在拍攝時也投入了很多心力，希望能夠將自己的情感更融入這首歌，也希望大家會喜歡。」

黃玠瑋則形容這次的跨界合作很夢幻，在拍攝時會需要想像一下，彼此大概身高的對應位置在哪裡，更直呼好羨慕小埃嬌小的身材，自己也特別喜歡咖啡廳的場景，「感覺好像真的和小埃一起出去喝咖啡、聊天的感覺，很親近。」



而虛實結合的方式不只於此，《極深空計畫》的另一位成員熙歌，也邀請黃玠瑋一起進行網路節目的特別企劃，熙歌表示：「畢竟要結合兩個不同的空間，這次在前置作業時，也花了一些時間去整合，至於究竟會有怎麼樣的節目呈現，就請大家多多期待囉！」



