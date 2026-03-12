韋汝自信是長腿美女！　吐求學心聲：都坐垃圾桶旁

記者孟育民／台北報導

台語台綜藝節目《HiHi導覽先生》，由浩子、李霈瑜（大霈）攜手主持，用台語介紹導覽台灣文化、歷史和旅遊等，本週最新集數介紹台灣之光「台灣第一媠」，韋汝一出場，浩子表情生硬的說：「妳有確定今天的主題是什麼？」韋汝馬上有自信的說：「有！我的漂亮是腿長，從小到大都是班上最高，都坐在垃圾桶旁邊。」讓在一旁的大霈頻頻點頭，表示也有同感，長腿美女求學時期都坐在垃圾桶旁居多。

▲韋汝、亮哲登上《HiHi導覽先生》。（圖／公視台語台提供）



介紹完身高腿長，韋汝開始認真介紹她所認為的台灣之光，第一是沒有異議也是大家公認的晶片，韋汝表示，「台灣之光除了晶片，還有『烘雞』也很出名」，浩子一頭霧水反問：「烘雞是什麼？」，韋汝認真解釋「烘雞」是紡織的台語，浩子立刻當起翻譯官，說出正確的紡織台語「pháng-tsit」，他更打趣地表示，「『烘雞』應該是一種烤雞吧！」引起現場一片笑聲。

▲韋汝分享求學歷程。（圖／公視台語台提供）

而本周節目在導覽完台灣蘭花和孔雀魚，下集浩子和大霈雙雙提台灣「LV茄芷袋」進場，浩子表示這是台灣很具代表性的「加薦仔」，外國人來台灣都超愛買。沒想到該集來賓亮哲，也是市場熟人，亮哲表示自己小時候常陪阿嬤逛北投市場，所以對市場也很熟，浩子驚訝的說：「你是在北投長大的，那是不是都不是喝牛奶長大的。」亮哲自嘲：「都是喝北投紅茶長大的！」便介紹起北投紅茶的特色，表示好喝的原因在於茶味很重，身為北投人的他除了紅茶，也很推薦酸梅湯。

▲亮哲從小在市場長大。（圖／公視台語台提供）