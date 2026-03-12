ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
新田真劍佑《航海王2》爆肌大兩倍
職場最討厭口頭禪第1名曝光
曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！
被巫師命中！《黑白大廚》鄭智善證實來台開店　最新進度曝光

記者孟育民／台北報導

TVBS推出全台首創料理競賽外景實境節目《開火開伙》，集結韓日兩國知名主廚鄭智善與川越達也，與楊銘威、李玉璽、Dora謝雨芝開著餐車走訪全台各地，運用在地食材創作全新料理。12日五人齊聚與媒體首次見面，宣告這場跨國料理對決正式開火。過去因錄製韓國料理實境節目《黑白大廚》圈粉無數的鄭智善，被問到是否有計畫在台灣拓店，她也鬆口透露最新進度。

▲▼ 開火開伙, 李玉璽, 鄭智善, 楊銘威, 川越達也, Dora謝雨芝 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《開火開伙》舉辦記者會，李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝 。（圖／記者徐文彬攝） 。（圖／記者徐文彬攝）

鄭智善過去曾在節目中表示，正評估是否在台灣或新加坡開店，甚至在韓國算命節目《天機試煉場》中，還被巫師算出「開在台灣會是很好的選擇」。對此她坦言確實有參考巫師的建議，其實一直有關注台灣市場。她透露，目前在韓國經營的餐廳「甜蜜蜜」，未來也計畫在台灣展店，「會是只有在台灣才可以吃到的韓國式炸醬麵。」她語帶神秘地透露，地點會在記者會「內湖」附近。

▲▼ 開火開伙, 鄭智善 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭智善透露來台開店計劃    。（圖／記者徐文彬攝）

而本次節目最大亮點，莫過於韓日兩大名廚的正面對決。因料理節目《黑白大廚》備受關注的韓國「港點女王」鄭智善，對於此次合作既緊張又期待。她很開心能藉此機會深入了解台灣文化與食材，她也透露很快會在台灣有展店的計畫，「會在台北附近」。有備而來的鄭智善也準備一把刀具送給同為韓國隊的小幫手李玉璽，讓他又驚又喜。鄭智善被問到李玉璽要怎麼稱呼自己，略帶霸氣的說：「請叫我主廚，不能叫姐姐啦！」

▲▼ 開火開伙, 鄭智善, 川越達也 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭智善、川越達也來台拍節目。（圖／記者徐文彬攝）

首次來台就接受環島錄影的日本「料理貴公子」川越達也，坦言幾個月前收到邀約十分猶豫，因為要離家半個多月，讓他放心不下太太，還有家中三個孩子。但想到這是難得的機會，能與台灣、韓國文化交流，同時在家人的鼓勵下，最終仍決定接受挑戰。還在努力學中文的川越達也用生澀的中文喊話：「日本隊加油！」為了這次節目，特別從家鄉宮崎縣帶來B.B.Q醬料，希望結合台式食材，帶來全新的美味料理。
 

