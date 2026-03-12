《逐玉》7大看點！殺豬美人X落難侯爺先婚後愛…張凌赫病弱臉帥瘋網

記者陳芊秀／綜合報導

大陸古裝偶像劇《逐玉》自3月6日開播以來，在當地網劇收視市佔率創下41.1%的驚人比例，同步在國際串流平台Netflix播出，在台灣連續5天排行第一，甚至攻進了南韓、日本、泰國的熱門TOP 10，是大陸劇近年在海外少見的好成績。無論什麼大預算製作或者是小品劇，打中觀眾的心才是好劇，《ETtoday星光雲》整理《逐玉》的7大看點。

▲《逐玉》7大看點整理，再加上1爭議。（圖／翻攝自微博）

看點1：殺豬美人救落難侯爺

《逐玉》由張凌赫、田曦薇領銜主演，改編自晉江文學城作家團子來襲的著作《侯夫人與殺豬刀（後改名：逐玉）》，原作因為有角色是穿越人設，被歸屬於穿越重生題材。劇版描述殺豬女樊長玉意外救下重傷男子「言正」，卻不知對方其實是戰績赫赫的武安侯「謝征」。因緣際會他答應入贅樊家，從相約「假結婚」開始，卻意外發生「先婚後愛」的故事。

看點2：先婚後愛超甜

女主角是屠戶之家的女兒，男主角其實朝野沒人敢惹的侯爺，兩人身分地位的懸殊性極大，但雙雙在人生最困難的時候相遇，跨越身分與現實差距相愛。「先婚後愛」也是愛情劇近期最受歡迎的劇情梗。男女主角完全不熟，卻因為不得已的原因成親，連皇家女婿都不屑當的謝征，卻點頭答應當贅婿，殺豬維生的長玉也因為「他長得好看」，根本是不二人選，兩人婚後從生疏到曖昧，日常相處都是甜，連醃豬肉都可以讓觀眾嗑出糖點！

看點3：臉長得好看呀！虛弱還是帥的男主角

《逐玉》時常強調男主角的高顏值，打從重傷滿身血被救，「臉長得好看」、「長得好漂亮」一直是劇中常出現的台詞，甚至長玉救家產招贅想拜託言正幫忙，其中一個理由也包括「你長得好看呀！」滿身是傷又虛弱的男主角，幾乎前9集都躺在床上、拄著拐杖，更時常傷口復發，即使是弱到臉色蒼白，仍是眾人口中讚嘆的美男子，跟後期回歸護國戰將的形象，呈現極大的反差。張凌赫為了詮釋病弱的謝征，事前先減重7.5公斤再拍攝。

看點4：殺豬養你！雙強設定

田曦薇在《逐玉》飾演樊長玉，非常符合原著描述的「殺豬美人」。劇版描述她父母雙亡後，為了照顧幼妹撐家計，殺豬扛家中生計、還照顧受傷的男主角，劇中一幕扛半扇豬的場面是扛「真豬肉」。她勇敢堅強的模樣大獲觀眾共鳴，還有會武功的隱藏設定，故事後半段跟男主角謝征一起上戰場，追查父母雙亡真相，主角雙強人設是最圈粉的劇情設計。

看點5：導演是短劇出身的曾慶傑

《逐玉》導演是拍短劇《虛顏》、《招惹》成名的曾慶傑，2024年首部執導長劇《九重紫》是A級預算製作，播出後爆紅獲得「爆劇」肯定，緊接著《逐玉》是導演首部S+大預算製作的劇集。他擅長拍攝絕美構圖，角色都有經典絕美鏡頭，高顏值的田曦薇、張凌赫都扛起導演的超近距離特寫。《逐玉》的畫面感加上特效後製，也被形容「美到像AI」。還有導演擅長的雪景，特效加上場景設計，大雪紛飛時，為主角身陷苦境的低潮增添淒美氛圍，也拍出苦難中相扶持的溫暖。

看點6：5歲半寧娘最萌助攻！還有鳥與豬

《逐玉》最萌亮點是小妹「樊長寧（寧娘）」，是女主角樊長玉的年幼妹妹，由童星曹晏寧飾演，據其小紅書帳號留言時透露，當時她拍攝《逐玉》時年紀僅5歲半，劇中由喻舒怡配音，且戲份相當多，也成為男女主角愛情的最佳助攻。

此外，劇中為謝征傳遞訊息的矛隼「隼隼」，不是真正的動物，是道具鳥加上工作人員操縱加上特效後製，呈現出栩栩如生的飛鷹。而樊長玉殺豬維生，劇中的豬偶爾啟用真實豬隻，也有部分是假豬，《逐玉》劇名的書法字，其實暗藏「豬」與「刀」，相當重視細節。小女孩的天真助攻，以及矛隼、豬與主人之間的互動，讓故事又增添可愛幽默的笑點。

看點7：3對CP愛情線

《逐玉》原著屬於穿越重生，是因為副CP其中一個角色屬於穿越而來，由於大陸長劇不能設定穿越、不能換魂重生，這個設定如何改編也引發觀眾好奇。劇版會呈現3對CP，除了謝征、樊長玉，還有帶子落跑的「俞淺淺」與瘋批追妻王爺「齊旻」，以及麓原書院「公孫鄞」與長公主「齊姝」，這3對CP將會串起40集的故事。

收視爭議吵翻！但海外默默紅起來

截至3月12日為止，《逐玉》在大陸「騰訊視頻」熱度突破30000大關，被認定是「爆劇」級作品，在大陸「愛奇藝」熱度也破10000大關，雲合數據調查顯示，《逐玉》至3月11日的收視市佔率已達41.1%，是3月最強的大陸網劇，然而陸網質疑數據真實性，有網友發文質疑「騰訊視頻」看1秒就等於看全劇、沒追劇APP仍顯示觀看紀錄等，對此「騰訊視頻」曾發聲明回應：「經排查，該問題僅為頁面展示錯誤，不影響任何站內外顯示數據。」對引發的誤解表達歉意。

▲平台回應收視質疑。（圖／翻攝自微博）

▲雲合數據顯示《逐玉》收視市佔率突破41.1%。（圖／翻攝自微博）

▲《逐玉》大陸騰訊視頻熱度破3萬，愛奇藝破萬。（圖／翻攝自微博）

同時，《逐玉》在海外Netflix、WeTV、iQIYI同步播出，尤其Netflix全球各地的收視成績相當罕見，上線至今僅5天，在台灣連5日第一，香港連4日第一，在新加坡連3日第一，且在21個國家與地區衝進熱門前10名。其中泰國、南韓、日本都是自製節目霸榜的國家，陸劇更是鮮少登上南韓、日本的熱門榜。根據X上網友留言，除了演員顏值高，還有殺豬女救下侯爺假結婚的設定也吸引觀眾關注。陸網為數據吵翻之際，《逐玉》在海外收視排行默默闖出一片天，雖然大眾的評價跟收視數字，多少會影響追劇意願，最終一部劇愛不愛看，其實觀眾個人心中自有定論。

▲《逐玉》Netflix罕見衝進南韓、日本熱門前10名。（圖／翻攝自Flixpatrol）