2PM祐榮來台寵粉走遍會場各角落　哽咽謝粉絲：沒你們就沒意義

「野獸團」2PM成員張祐榮日前在台北Legacy TERA舉行《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》，整場演出接近三小時，帶來將近30首歌曲，誠意滿滿，他更被粉絲所準備的應援所感動，哽咽向現場HOTTEST（官方粉絲名稱）告白：「沒有你們，就沒有意義！」氣氛感人。

祐榮整場演出充滿誠意，不時用中文與粉絲互動，更幾乎走遍場館每個角落，細心照顧不同區域的觀眾，他暖心表示，之所以特別安排台北場，是因為在其他城市活動時常看到從這邊遠道而來的粉絲，因此希望能親自來見大家。

當演出來到尾聲，張祐榮提到在演出時注意到台下出現一片星星燈海，還有不少人戴著墨鏡，一開始忍不住問「大家在幹嘛」，才知道是台北粉絲準備的應援。他說，舞台看起來像是藝人打造，但如果只有自己或2PM成員站在台上，其實沒有意義，因為一路支持他們的粉絲，以及所有工作人員，都是這個舞台的一部分。

談到這裡時，張祐榮一度哽咽，他說雖然2PM是在韓國出道，但在真正來到台北之前，就已經感受到台北粉絲長時間的支持，最後更向現場各地到來的歌迷說：「HOTTEST是一體的。」再次向大家表達感謝，最後演出在〈MORE〉的歌聲中結束台北演唱會，粉絲也許願期盼下次可以看到完整的2PM合體登台。