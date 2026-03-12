吳淡如姪女月薪3萬變有殼族！　「一坪近120萬」揭超狂內幕

記者王靖淳／綜合報導

藝人兼作家吳淡如平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，昨（11）日就在臉書發文透露，弟弟砸重金為剛出社會不久的女兒買下一間房。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

吳淡如。

吳淡如指出，姪女才剛找到工作進入第3個月，每個月薪水大約3萬元，若沒有長輩的金援，「大概不可能買得起這個住處。」她坦言，自己一直不斷鼓勵弟弟要買房送給女兒，為的就是要終結「吳家重男輕女的傳統。」看著姪女特別休假去簽約，讓身為姑姑的她感到相當欣慰，並誇讚對方個性「節儉又精明，會好好看守她的房子。」

吳淡如曝姪女獲得一間房子。

這間讓姪女晉升有殼一族的房產，其實是吳淡如親自挑選。她表示相信自己的眼光，「我選房子，基本上有80%的正確率。」她也透露，這間預售屋的地點離蛋黃區很近，單坪價格逼近120萬元，堪稱是該區域的最高價。吳淡如笑稱，弟弟非常信任她挑房的能力，而她看中的物件自然不會太便宜，「這是我看過很不錯的房子，也是一流的豪宅建商，五年後才會蓋好，地鐵一起落成。」