張藝興合體EXO遭停演　前記者「請假是假象」揭內幕：別敗光人緣

記者蔡宜芳／綜合報導

韓團EXO出身的大陸男星張藝興，近日被爆因未報備赴韓行程，遭到軟封殺，引發熱烈討論。雖然其工作室發聲澄清，但前娛樂記者「理記」仍指稱張藝興遭處分暫停活動一年，批其工作室營造「太平假象」，喊話要張藝興不要投機取巧，以免敗光最後的人緣。

▲張藝興日前傳出因未報備就與EXO合體演出，遭到軟封殺。（圖／翻攝自張藝興微博、EXO IG）

理記指出，去年12月正值南韓政要訪華的敏感時期，張藝興身為「國字號演員」，卻在未報備的情況下，前往南韓與EXO合體演出，「但體制也不是不講人情，給你好好講解了，啥都沒處罰，那次回來還幫他背鍋，並且也沒把他怎麼著，還誇他識大體顧大局。」然後，張藝興又在12月31日再次私自跑去香港演出，嚴重違反了國家隊演員應遵守的政治紀律與外交默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於張藝興在風波後的態度，理記直批他「死不認錯」，還直接辭職，對培養其多年的體制是不負責任的對抗，「國話一方面要承擔管理責任，另一方面還承受輿論壓力，粉絲衝起來跟海嘯似的，還有一方面，經濟損失巨大。處罰你難道不是應該的嗎？」

▲張藝興身兼國家話劇院演員的身分。（圖／翻攝自微博／張藝興）

理記透露，張藝興遭到國家話劇院暫停一年演出的處分，但其團隊疑似透過公關手段隱瞞消息，營造出一切太平的假象。而日前國話會議的內容，還被粉絲炒作成官方為其背書，「我想請各位換位思考一下，在已經鬧僵的情況下，這麼炒作，國話和上級部門會怎麼看？只會加深反感，把這兩年積攢的，還剩下的那點感情，那點好人緣全都敗光了。」強調處分是暫時停止一年，隨時可能延長，若張藝興持續透過工作室聲明安撫粉絲、模糊焦點，無疑是在自找死路。

對於張藝興先前以鼻炎手術為由，告假四個月，理記也酸說：「兩週能恢復的手術休四個月，林黛玉看了都直呼專業。」並提醒張藝興：「忠言逆耳，希望放下思想包袱，趕快去做正確的事。」別等門前冷落、事業受阻時才捶胸頓足。

▲▼理記指稱張藝興確實被國家話劇院處罰。（圖／翻攝自微博／理記）

此前，張藝興工作室於9日發出聲明，強調藝人並未涉及任何違法行為，嚴正否認「劣跡藝人」及「被封殺」的指控。工作室也透露，張藝興因健康原因需休養，4月和5月的工作規劃正常進行。

▲張藝興工作室聲明。（圖／翻攝自微博／張藝興工作室）