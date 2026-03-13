《單身即地獄5》金高恩正面回應整形傳聞　自爆更想參加換乘戀愛

文／妞新聞

受封「史上最精彩的一季」的Netflix韓國大尺度戀愛綜藝《單身即地獄5》，距離2月10日播出最終大結局後已經過了將近1個月，除了第六季開放徵選之外，話題出演嘉賓們依舊熱度不減，其中在最後收到3男告白的人氣短髮貓系女神「金高恩」，沒有與節目中的牽手對象於現實中交往反而人氣更高，不只接到不少活動、畫報，她的個人YouTube頻道「고니 goeun」也掀起高度關注。

拒絕2次《單身即地獄》邀約

自爆更想出演「換乘戀愛」

在最新上傳的影片中，金高恩親自還原答應出演的經過，她透露其實在比韓國小姐選美時就收過一次邀約，但當時是有戀人的狀態沒有辦法參加，第4季也又再度接到出演提議，一共拒絕了2次，最後在這季破天荒鬆口出演。

不過金高恩突然自爆自己比較想挑戰前任、新歡修羅場混戰的另一檔戀愛實境秀《換乘戀愛》，講完自己笑出來表示：「但我的前任們（X）感覺不會答應跟我一起出演」，一席話再度引爆網友們的「前男友緋聞猜測」。

正面回應整形傳聞

澄清：下巴遺傳媽媽

小巧臉蛋加上精緻五官，金高恩在出演《單身即地獄5》時，就不時有整形傳言瘋傳，暗指她是「人工美女」，她委屈澄清：「有人說我做了全瓷牙齒貼片，我戴過兩次牙套根本沒辦法做貼片，只好努力美白牙齒」，針對「輪廓整型、縮下巴傳聞」，她也坦言尖窄下巴是遺傳是媽媽，金高恩反而對這部位很自卑，甚至有皮膚科醫生建議填充注射也被她拒絕了！一一澄清各種「動刀傳聞」。

