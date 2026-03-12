許允樂遭爆婆媳問題！李玉璽露面澄清「吐真實關係」　幸福甜閃愛妻

記者孟育民／台北報導

李玉璽去年12月與許允樂登記結婚，正式升格人夫。他今（12日）出席TVBS料理競賽外景實境節目《開火開伙》媒體訪問，透露為了擔任韓國名廚鄭智善的廚助，最近特地勤練廚藝，還笑說老婆成了他的「白老鼠」。先前遭週刊爆出李玉璽母親似乎擔心媳婦生育問題，對此他澄清並不清楚消息從何而來，「太太跟媽媽感情很好，我們看到也覺得好奇怪。」





▲《開火開伙》舉辦記者會，李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝 。（圖／記者徐文彬攝）

李玉璽今現身明顯瘦了一圈，他表示是因爲先前腸胃型感冒，許允樂更在他身邊無微不至照顧，而接下來即將展開環島拍攝行程，行李也是由老婆幫忙準備。至於許允樂是否有機會探班，他則甜回：「希望可以！」但也坦言目前拍攝流程尚未完全確定，可能會非常忙碌，只能邊拍邊看安排。

▲李玉璽分享新婚生活。（圖／記者徐文彬攝）

談到婚後生活，他透露兩人感情依舊甜蜜，為了節目也會在家幫忙煮飯，擔任老婆的二廚。先前曾表示婚禮會暫緩，打算優先「做人」，希望未來能有兩個孩子。對此他也表示，目前兩人正在持續調理身體，婚宴則會等生子之後再規劃。

