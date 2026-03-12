陸9歲童星演短劇「左摟右抱5成年未婚妻」！　大尺度超齡對手戲挨轟

記者田暐瑋／綜合報導

大陸微短劇（又稱豎屏劇）自帶一種魔性魅力，讓人一邊吐槽一邊追更，劇情讓人拼到熬夜刷完。一名9歲男童星航航飾演一位擁有5位成年女性未婚妻的角色，引發各界撻伐。

9歲的航航被打扮成小大人模樣，頭髮燙出弧度，穿著一件藍色格紋襯衫，按照劇本的要求以及導演的示範，必須演出看到面前5個20多歲的長腿美女未婚妻時，要演出眼神瞬間拉絲，嘴角直流口水的表情，引發議論。近年來短劇賽道爆火，像航航一樣的兒童演員越來越多，但這些情節遠超過童星年齡所能理解的範疇。

▲近來短劇尺度挨轟。（圖／翻攝自微博）



在這一事件中，導演刁璐璐提到，早期的兒童演員多數只是劇情的點綴，而如今的短劇中，兒童演員卻被迫承擔更為複雜的角色，航航的造型和劇本設定引發了社會對於兒童演員工作環境與心理健康的擔憂，也可能對他們的心理造成傷害。

隨著短劇行業的興起，類似案例屢見不鮮，部分短劇甚至讓年幼的演員飾演霸總或新娘等角色，這些情節不僅違反了倫理道德，也引起了相關機構的關注。許多網友強調應加強對兒童演藝行業的監管，保障兒童的權益與安全，「這樣的拍攝要求根本沒有考慮到兒童的心理發展，應該立刻停止這類劇本的製作。」

