SJ吵架等級！GOT7上台前互抓領爆衝突　朴珍榮認：我們吵很多架

南韓人氣團體GOT7於2014年出道，成員目前在各領域發展，但不時會齊聚發單曲、舉辦演唱會。近日，珍榮為了新戲《依然閃亮》宣傳登上網路節目，被問及GOT7過往的吵架衝突，聽說也是SJ等級的大吵程度，他笑著承認：「對，我們吵了非常多架。」曾經有次上台前，在後台待機室的廁所吵到互抓領口，但上台後假裝沒事，宛如小朋友吵架的模式，逗得主持人張度練（張度妍）哈哈大笑。

▲珍榮形容「GOT7就是家人」，就算不常聯絡也有著家人的情感。



珍榮為了新戲《依然閃亮》宣傳登上網路節目，話題聊起團員GOT7，他表示團員間有群組，「我們好像不太常聯絡，但其實就算不聯絡，我們也是家人的感覺，就是偶爾會確認一下成員的近況有沒有過得好。」事實上，GOT7之間有緊密的革命情感，他們過去出演談話性節目，也不避諱聊到過往吵架的細節。

▲▼GOT7以前連練舞都可以吵起來。



主持人張度練舉例，「聽說GOT7跟SJ一樣，程度越親密但同時也是曾經吵得很兇」，珍榮點點頭認同：「對，我們吵了非常多架。」就連練舞都可以有爭執，成員間不小心的肢體碰觸演變成嚴重的肢體碰撞，最後就變成小朋友打架，荒謬的過程當場讓張度練笑出來。

▲▼GOT7曾經在上台前吵到互抓領口。



珍榮更坦言，「對，我們在廁所也打架！」彼此抓著對方的領子，但其中一個人怒著喊「要上台了」，另一個人只好嘆口氣離開，接著就是在舞台上裝沒事，繼續完成演出，青澀又可愛的過往，連他自己講出來都笑場。

團體間的相愛相殺，其實也成為GOT7長久維繫感情的方式，如今成員們各自在演戲、音樂與綜藝等領域發展，但只要談到團體，依舊充滿默契與歸屬感。