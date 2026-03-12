突破困難！身障同志60歲步入婚姻　哽咽告白丈夫：你圓滿了我殘缺的人生

記者孟育民／台北報導

公視身心障礙節目《極樂世界之好好出門》第四集〈輪轉人生 Rolling Lives〉，記錄身障者走出家門完成人生重要旅程，一位是60歲的身障同志黃智堅Vincent與伴侶攜手步入婚禮殿堂。日前舉辦「手天使」特映會播映此段時，手天使創辦人、同志諮詢熱線社工鄭智偉也忍不住拭淚，並好奇黃智堅如何追到「直立人」伴侶。黃智堅開玩笑說：「自我欺騙自己很帥！」他也分享，對身心障礙者而言，出門非常重要，「出門才有機會融入社會、經營感情與生活。不出門，世界再怎麼美好，都像是另一個空間。」

▲身障同志黃智堅（左）舉辦同志婚姻，場面令人動容。（圖／公視提供）

黃智堅出生於寮國，三個月大時因小兒麻痺症發病，童年多半在地上爬行，直到十歲左右才第一次穿上鐵鞋、拿起拐杖行走。他坦言，自己花了29年時間才接受身障者的身份；當發現自己喜歡男人時，更告訴自己：「我不容許再花29年去接受自己是同志。」

歷經長時間的自我理解與成長，黃智堅在60歲時終於與伴侶Great決定結婚。他感性表示：「很多人覺得身障加同志是很邊緣的身份，但對我來說，這是老天給我最大的祝福，也是世界上最美的禮物。」

然而，對輪椅族而言，舉辦婚禮並不容易。兩人為尋找合適的婚宴場地跑了七、八家餐廳，因多數場所缺乏無障礙設施，從動線、廁所到舞台都可能成為障礙，甚至被建議「不用上台」，但黃智堅堅持：「今天我是主角，怎麼能不上台！」最後只好額外租借斜坡板，讓輪椅能順利上台完成儀式。

婚禮形式則採泰式風格，黃智堅希望婚禮不只是儀式，而是一場讓親友共同參與的歡樂聚會。孩子們穿著泰國風服裝帶領新人進場，讓婚禮充滿熱鬧氣氛。他在台上哽咽地跟Great說：「我的人生是不幸的，你圓滿了我殘缺的人生！」更感謝母親在他小兒麻痹病發時救他一命，才能擁有這一生的幸福！



