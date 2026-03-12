ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
新田真劍佑《航海王2》爆肌大兩倍
職場最討厭口頭禪第1名曝光
曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！
林心如9歲愛女「狂抽高關鍵」曝光！　自爆健檢1紅字：每次都超標

▲▼林心如出席家扶基金會公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林心如出席家扶基金會公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

林心如今（12日）出席家扶基金會「尊重孩子的界線」代言記者會，談到9歲女兒「小海豚」的教育，她透露平時會透過童書教導孩子身體界線，從頭到腳教女兒認識身體，也會明確告訴她哪些地方是不能給別人碰、也不能露出來給別人看到，清楚告訴女兒哪些部位不能被碰觸，也鼓勵孩子遇到不舒服時要勇敢說不、大聲表達。

▲▼林心如女兒遺傳她的修長好身材。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼林心如女兒遺傳她的修長好身材。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼林心如家扶基金會公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）

林心如與老公霍建華一向對女兒隱私相當保護，鮮少公開正面照，過年期間友人也曬出小海豚全身照，9歲的她身形高瘦、雙腿修長引發關注，林心如透露女兒目前身高已經140多公分，在班上是前一、二高，她笑說充足睡眠對孩子成長很重要，因此女兒從小就很重視作息，「9點就要睡覺，我會陪她一起，有時候哄一哄我也睡著了。」此外女兒腳長得也快，現在腳長約22公分，幾乎半年就得換一次鞋。

被問到是否擔心女兒交男朋友，她則坦言現在還不用煩惱，「她現在是比較喜歡跟女生玩，不太喜歡同齡男生。」也笑說女兒以前會說BTS很帥，但其實分不太出成員，「不過BLACKPINK她就分得出來。」至於有無覺得爸爸霍建華帥？林心如笑說女兒嘴上從沒承認過，「但老公覺得女兒怎樣都OK。」至於女兒是否進入叛逆期？林心如笑說目前還沒有，「不會生氣地頂嘴，但很愛回嘴。」她通常會提醒女兒：「再說下去媽媽就要生氣了。」目前相處仍算理性。

今年1月初剛滿50歲的林心如，她直言沒有太大感覺，「只是覺得很不可思議，居然走到了這個數字。」她表示仍維持規律生活與運動習慣，飲食也偏清淡，並每1年到1年半做一次健康檢查，不過她透露自己膽固醇長期超標，「可能是遺傳，沒有一次低於200。」雖然目前不需要藥物控制，但更注意飲食。
 

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

