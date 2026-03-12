米可白心累：這世上太多惡魔！　媽媽勸放棄：別想一個人可以改變

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星米可白長期致力於流浪動物保護議題，時常發文為毛孩發聲，也引發不同意見與批評，為此更頻繁在網路表達意見。她12日發出長文，感嘆自己「心已累」，更透露連母親都因為心疼她的心理狀態，開口勸她「不要再管了」。

▲米可白發文喊心累了：「這世上太多惡魔！」（圖／翻攝自臉書）

米可白在文中提到，自己從小就與流浪動物一起成長，因此對這類事件格外關注。她語重心長地寫下：「這個世界上真的存在太多惡魔。」並憤慨指出，有人因個人情緒問題就將傷害發洩在無辜生命上，直言希望這些虐待者能得到應有的懲罰。因為心繫毛孩，她坦言：「好像連好好休息的時間都沒有，腦子一直不停地轉著。」

而米可白的媽媽見女兒為了動保心力交瘁，甚至擔心她會「精神崩潰」，忍不住提醒：「妳先好好休息，不要再管那些了。」米媽表示，政府本來就沒有什麼完整配套，最終只會讓民間陷入無止盡的爭吵，感嘆道：「不要以為自己一個人就能改變世界，我們都只是滄海一粟。」

「或許她也是心疼我吧～我的力量太小，無力改變。」米可白最後選擇接受建議，決定先去喝杯牛奶、躲進書房看書，藉此調整心境。她感性表示，或許暫時停下腳步讓心休息，「才有力氣走更長的路」。她同時上傳一張與貓咪躺床靠在枕頭上的照片，似乎呼應了近期因投入動保事務而緊繃的情緒壓力。