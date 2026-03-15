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BLACKPINK Jisoo《訂閱男友》意外好看！3理由必追「給失戀怕又被拋棄的你」

文／潘慧中

《訂閱男友》真的出乎意料地好看，如果你跟一些韓國網友一樣擔心Jisoo演技的話，來跟你說，我覺得她找到適合自己的戲路了，演技當然不能和忠武路演員相比，但她將「徐未來」這個有很多內心小劇場、想愛又怕受傷害、偶爾會犀利吐槽的角色，詮釋得很戳中人心。如果你的性格也剛好和這個角色相近，肯定會邊看邊點頭如搗蒜。  

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲《訂閱男友》總共有10集，已經一次全上線！（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

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如果這樣還說服不了你，來跟你說，《訂閱男友》之所以會取這個劇名，當然是和一部分的劇情有關，因為徐未來在因緣際會下，擁有了「訂閱男友」這個訂閱虛擬男友的裝置，一戴到頭上，就此開啟和900位夢幻男友談戀愛的機會。劇組也因此邀請9位男神級演員客串，除了已經在媒體大量曝光的李洙赫和徐康俊，剩下7位的登場方式都讓人非常驚喜，加上「訂閱男友」的設定，為了討好徐未來，他們的台詞和行為舉止都油膩到超級好笑，Jisoo嫌棄的小表情真的就是你我在螢幕前的樣子。

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼李洙赫和徐康俊在劇中是Jisoo的虛擬男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

還有一個特別想說的是，最後一位男神登場時，我真的大笑到不行！還有誰比他更有資格演！！所以，我想拜託你各位，還沒看到第9集的21分30秒之前，如果看到各大社群網站有剪輯這部劇的片段，請速速滑過去！別讓演算法發現你對這部劇有興趣！！這樣才能體會到看到最後一位大咖男神的驚喜！切拜(;´Д`) 

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲Jisoo在劇中只要戴上裝置就能和許多夢幻男神談戀愛。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

如果你覺得自己才沒那麼膚淺，不只想看各路男神寵溺Jisoo，來跟你說，《訂閱男友》是一部披著愛情劇外皮，實則演繹跟逝去的戀情和解、正視自己消極想法後，勇敢繼續前行的電視劇。編劇一開始用輕鬆的方式述說徐未來遇到虛擬男友徐恩昊，每次接觸都怦然心動，卻漸漸殘忍地讓她反覆想起現實生活中的前男友。原來，她始終記著前任當年主動提了分手的痛。直到與徐恩昊相遇，重新經歷一次曖昧、交往後，她也想起了和前男友以前相愛的初衷，「我不恨你了」，在這一刻才終於釋懷。

整理好對於前任的感情後，徐未來發現自己和同樣有買這個虛擬裝置的人共享這900位夢幻男友，於是她客製化了一個專屬於自己的理想型，被問了上百題擇偶條件後，「具永日」這個虛擬男友誕生了。不覺得這很像拜月老的SOP嗎？想求神明幫忙找到姻緣前，更重要的是捫心自問「你真的知道自己喜歡什麼嗎」。

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼Jisoo和徐仁國對手戲很有火花。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

最有趣的是，這個客製化對象既是徐未來的理想型，也是最清楚她內心深處一直不敢交新男友的原因：她害怕沒有變心的自己有天會再度被拋棄，再度承受從兩個人變回一個人的難受。她第8集看似是和具永日在對話，實際上也是在跟自己對話，明知道這些聲音讓自己在新戀情前卻步，她還是提不起勇氣。這段自我掙扎的過程非常真實，是會讓人忍不住泛淚的程度，很推薦大家細品。

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼身為男主角的徐仁國在前五集的戲份其實不多。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

編劇用非常多的篇幅讓徐未來跟自己和解，而和解並不等同原諒或接受。在我看來，編劇想講的是原諒可能只是讓自己放下，接受則是承受某件事；如果只有原諒、接受，都可能忽略了自身感受，這也是為什麼很多人原諒了某些事，卻還是有很多重擔壓在心頭，生活依舊不愉快。因為真正的和解需要深入理解和接納自己各種感受，這樣才能除去內心的重擔。這個過程不僅是對過去的整理，也是對未來的準備。

徐未來整理好對舊戀情的遺憾，才算是準備好迎接新戀情，這也是為什麼男主角朴慶南前5集戲份不多的原因，但真的不會讓人想棄劇。可是如果你就是看到一半放棄的人，我在這邊拜託你繼續看下去，不虧！當朴慶南開始展開追求，觀眾會跟著女方一起悸動（Jisoo是什麼百搭體質嗎），他也成功從各大天菜級虛擬男友手中搶回焦點。

▲▼訂閱男友。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲《訂閱男友》真的意外好看！（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

最後還想講一個我很喜歡的劇情，是徐未來和朴慶南從一開始激動討論她害怕改變，到最後打開心防坦白她害怕自己始終不夠好，害怕太喜歡對方的話，有天分手會再度陷入痛苦。

「改變真的那麼糟糕嗎？自從我喜歡上徐未來之後，我也改變了。」

「我也不夠好，我也每天都很害怕，因為我越來越喜歡徐未來了，但又能怎麼辦？我要怎麼不喜歡妳？我們能不能相信當下這一刻就好？」

這些朴慶南說的台詞，讓我想起前陣子滑脆新學到的知識「熵增原理」（見註一），這是身為文科生的我沒機會接觸到的物理學領域，有趣的是，這恰巧能運用在​徐未來對改變的恐懼，本質上就是對「情感熵增」的自覺。

物理說宇宙本來就愛混亂，徐未來執拗地只看著這點，認為熱情終會冷卻、關係終會疏遠。所以她退縮，以為不開始就能躲過那股將一切推向混亂的力量。但最令人動容的，是朴慶南承認每天也都隱隱害怕改變，可是為了徐未來，花再多力氣去對抗這種不安都很值得。

這段劇情讓我對「維持」產生出截然不同的想法，原來愛不是把關係凍結在最甜蜜的一刻，也不是躲進那個永遠不會出錯的虛擬裝置裡，而是有個人明知道現實的情感注定會走向熵增，依然願意一次次重新決定去整理、去修補、去愛，這遠比901位夢幻的虛擬男友更讓人心動。

*註一：「熵增」是物理學熱力學第二定律的核心，指的是在一個封閉系統中，事物永遠會趨向混亂、破碎與無序。就像不整理的房間會自然變亂、熱水放著會變涼，這種「由整齊走向崩壞」是宇宙的自然趨勢。若想維持現狀、對抗混亂，就必須持續投入能量。這也能隱喻感情中所有的「維持」都不是理所當然，而是有人在用力對抗自然的冷淡與疏遠。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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訂閱男友JisooBLACKPINK徐仁國

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