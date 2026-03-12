蒼井空崩潰大喊：搞砸了！雙胞胎兒入學前出狀況　準備全歸零

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV界傳奇女優蒼井空於2018年嫁給DJ NON，隔年產下雙胞胎兒子，時常分享家庭生活，在網路界持續擁有高人氣。而她的雙胞胎兒子即將要上小學一年級了，不料入學前臨時要換學校，讓她大喊：「搞砸了！」

▲蒼井空崩潰！雙胞胎兒子入學前出狀況。（圖／翻攝自X）

搬家出狀況！校長拒發越區許可

蒼井空透露，由於最近突然決定搬家，她本以為住處距離原定就讀的學校不遠，不會影響通學，因此向校方遞交了「越區就讀」的申請。沒想到申請遭校長嚴正回絕，導致在入學典禮僅剩一個月之際，必須更換就讀學校。

入學準備歸零

她接著寫道「搞砸了」，因為先前已完成所有的課後託管申請與入學用品準備，甚至幾天前才發文展示為孩子們在大量文具上標記姓名的成果。如今這一切心血幾乎付諸流水，必須從零開始重新辦理手續與備品，讓她崩潰大嘆：「真的糟糕透了」、「想到各種事情就覺得好麻煩」。

▲蒼井空因臨時搬家，為孩子申請跨區上學被校長拒絕。（圖／翻攝自X）

女神遇入學之亂粉絲打氣

蒼井空自2002年出道以來，憑藉其高人氣成功轉型，也是AV女優成功進軍演藝圈的代表性人物，並在華語圈擁有極高知名度。她放下昔日AV女神光環，分享家庭生活受到支持，這次發生「入學之亂」，也湧入許多家長網友加油打氣。