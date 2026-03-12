女星狂乾8杯秒斷片！　清醒火大開嗆「中央空調型」渣男

▲ Yohee又熙推出新單曲〈如果我是個玩咖〉。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

來自香港的歌手Yohee又熙推出新單曲〈如果我是個玩咖〉，邀請嘻哈饒舌歌手屁孩Ryan和Barry Chen一起合作，靈感來源是Yohee又熙一次喝酒的經歷，她當時因為心情低落，一位跟她多年沒有見面的朋友看她不開心，一口氣點了36杯shot，結果她喝到第8杯就斷片，隔天躺在家裡地板上醒來，十分驚慌，宿醉了3天，整個人始終感覺不對勁，最後決定戒酒，她把這個體驗天馬行空地結合「遇到中央空調」渣男的心境，轉化為對「玩咖」辛辣直直白開嗆的作品。

▲ Yohee又熙新歌靈感來自喝醉酒經驗。（圖／索尼音樂提供）



Yohee又熙透過歌詞傳達出「自己不是玩咖、真的很怕遇到瞎咖」的真實心聲，她表示生活有時候難免遇到不順的時刻，「真的要學會帶眼識人。」她認為，隨著時間過去，慢慢學會篩選自己的生活圈，留下真正重要的人與事，「我現在還在學習怎麼識別人類，怎麼把生活過得簡單一點、單純一點，希望不要再遇到怪人和渣男啦！」

這次邀請前輩饒舌歌手Barry Chen讓Yohee又熙十分緊張，第一次見面，Yohee又熙緊張到話說不清楚，支支唔唔，Barry十分有耐心，請她慢慢講清楚，並在當下聽完Demo後便點頭答應合作，讓Yohee又熙喜出望外，大讚：「Barry哥很親切，讓我沒有壓力。」Barry Chen在歌曲中展現他聲音很炸的一面，為〈如果我是個玩咖〉帶來更多層次，讓Yohee又熙開心說：「這個組合很新鮮，也帶給大家驚喜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

