林宥嘉信義區約會丁文琪！他被拍低調打扮…老婆神吐槽：像帶老伴曬太陽

記者潘慧中／綜合報導

林宥嘉與丁文琪結婚多年，感情依舊甜蜜，夫妻倆也不時在社群網站分享生活點滴，有趣互動總能掀起討論。11日，丁文琪與老公一同前往信義區的餐廳享用美食，沒想到吃飽喝足後，她忍不住拍下對座老公的模樣，並且哭笑不得地出聲吐槽。

▲林宥嘉和丁文琪一起去信義區約會吃飯的穿搭。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



從Instagram限時動態中，可以看到丁文琪和林宥嘉剛吃完一頓豐盛的餐點，坐在她對面的老公頭戴一頂酒紅色的針織毛帽，上半身則穿著一件淺灰色的立領拉鍊運動夾克，將拉鍊拉到最頂端，打扮十分低調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看著老公這身包得緊緊的休閒穿搭，丁文琪忍不住吐槽：「我是說…這人今天穿這樣，等下還要接著去復健，我有種帶老伴出門曬太陽的既視感。」

▲丁文琪和林宥嘉鮮少合體放閃。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）



原來夫妻倆用餐後，還安排了復健行程，而林宥嘉這身簡樸的穿搭加上後續的目的地，讓丁文琪瞬間產生了奇妙的聯想，精準又逗趣地形容了老公當天的穿搭與狀態，也讓看見這則動態的粉絲會心一笑，感受到小倆口平凡又幸福的氛圍。