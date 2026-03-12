短劇男神「拍過環大陸BL」新劇下架！演配角也不行…官方通知瘋傳

記者陳芊秀／綜合報導

大陸BL劇演員再傳一則封殺消息。繼陸劇《逐玉》演員何昶希因接拍BL劇疑似遭封殺，角色被AI換臉由朱贊錦取代，緊接著又傳出短劇演員陳建宇因演出BL劇《吾岸》，新劇遭下架，粉絲憂心未來可能沒有短劇可拍。

▲大陸男星陳建宇拍過多部短劇，傳出因拍環大陸BL劇《吾岸》，新上線短劇被下架。（圖／翻攝自微博）

陸網近日瘋傳一則通知，內容提及「網絡視聽司」指示平台「紅果短劇」，針對BL劇《吾岸》的演員陳建宇主演的微短劇《灼灼夜色入我懷》進行處理，意即下架。眾多娛樂博主轉發通知訊息截圖，並解讀「耽美演員連短劇都不能拍了，只要拍環大陸的就被處理，這人只是個配角，看來拍環大陸就要被rfs（軟封殺）的是真的」。

▲陸網瘋傳通知訊息截圖，要求平台將陳建宇短劇進行處理。（圖／翻攝自微博）

陳建宇是知名短劇演員，目前他演出的作品仍有部分劇集仍可觀看，《灼灼夜色入我懷》曾於今年2月上線播出，但目前平台已經搜尋不到該劇集。他在去年11月播出的《吾岸》飾演陸臻，是主角前任男友。

▲陳建宇其他作品仍可觀看，2月上線的新劇被下架。（圖／翻攝自微博）

陸網去年8月瘋傳截圖聲稱是「廣電總局電視劇司會議紀要」，內容提及有一些耽美劇（台稱：BL劇）曲線違規播出，要求以後不得在網路平台國際版播出，另外，從2025年9月開始，參演耽美作品的主要演員，不得出演任何作品。

▲大陸廣電總局會議記錄瘋傳，內容提及「耽美劇曲線違規」。（圖／翻攝自微博）