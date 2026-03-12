告五人太狂了！「紅到進軍南韓」合作超大咖韓女團成員教中文

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人持續搶攻南韓市場，不僅先前曾在「MAMA」頒獎典禮拿下最佳亞洲藝人獎，人氣迅速攀升。多首高傳唱度作品也吸引南韓歌手翻唱，包括IU、Jessica、i-dle成員雨琦與樂團Dragon Pony等，都曾翻唱〈唯一〉、〈好不容易〉與〈愛人錯過〉等歌曲，讓告五人的創作跨越語言與文化，被更多海外樂迷聽見。

▲告五人與頌樂合作 。（圖／相信音樂提供）

近來告五人更受邀與南韓女團MAMAMOO成員Solar頌樂合作，推出全新單曲〈總有一顆屬於你的星球〉。四人在合作過程中逐漸培養默契，告五人笑說：「到後來真的有種我們是同一個團隊的感覺！」歌曲上線後也在網路掀起討論，讓台韓樂迷相當期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錄音過程火花不斷，為了讓頌樂唱出自然的中文發音，雲安與犬青幾乎「一字一字」耐心教學，還面對面示範。當她成功唱出「ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ」與「ㄗ、ㄘ、ㄙ」等高難度發音時，三人立刻驚呼：「發音也太標準了吧！」只要唱對一句，大家就立刻比出大拇指用韓文大喊「沒錯！」氣氛相當熱烈。

▲告五人和頌樂交流 。（圖／相信音樂提供）

除了音樂交流，告五人也分享家鄉美食，首次錄音時就帶宜蘭牛舌餅給頌樂品嚐，之後犬青還準備自家做的鮪魚罐頭當禮物，讓她直呼驚喜。告五人也透露，今年將展開「《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2026 Live Tour the World」世界巡演，預計前往墨爾本、紐約、洛杉磯、巴黎與倫敦等城市，並預告還有更多計畫將陸續公布。