鄧麗君逝世31年！　紀念音樂會登場「3金曲大咖」獻唱致敬

▲ 「一代歌后」鄧麗君逝世31年。（圖／阿爾發音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「一代歌后」鄧麗君逝世31年，傳奇旋律依然迴盪在歌迷心中，為向這位華語樂壇的經典人物致敬，第17屆高雄春天藝術節將於6月6日在高雄流行音樂中心海音館，舉辦《但願人長久》鄧麗君經典回聲音樂會，將由高雄市交響樂團擔綱現場演奏，並邀請金曲歌后彭佳慧、曹雅雯與「療愛歌姬」林凡獻唱，對《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》與《我只在乎你》等經典作品重新編曲，以大型交響樂形式重新演繹。

▲▼ 彭佳慧、林凡將重新詮釋鄧麗君經典。（圖／阿爾發音樂提供）



彭佳慧接到邀請時既榮幸又興奮，她回憶20年前曾在音樂劇中飾演鄧麗君並赴海外巡演，如今再度受邀登台，還將與高雄市交響樂團合作演出，期待激盪出不同火花。彭佳慧也分享，童年時常陪奶奶到市場，耳邊總是傳來《你怎麼說》的歌聲，因此每次演唱時都會想起奶奶，鄧麗君的聲音早已深植心中，也讓她對這次演出格外珍惜；林凡則透露外婆最喜歡《月亮代表我的心》，每次唱起都會想起外婆，也讚嘆鄧麗君對演唱細節的完美與細膩，期盼為觀眾帶來溫柔而動人的回味。

負責現場演奏的高雄市交響樂團近年在跨界合作領域表現亮眼，從高美館草地音樂會吸引萬人朝聖，到與不同音樂風格藝術家合作，樂團逐漸展現古典與流行融合的多元面貌。此次《但願人長久》鄧麗君經典回聲音樂會，高市交也將以百人交響編制細膩詮釋經典旋律，讓觀眾在熟悉的歌聲中聽見新的感動。