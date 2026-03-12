越洋訪問／Jisoo受不了這點「躲進廁所」　徐仁國讚李洙赫有魅力

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo再度擔任主演，挑戰羅曼史《訂閱男友》，並與徐仁國首次搭檔，兩位主角近日跨海接受台灣媒體聯訪，Jisoo透露自己與劇中女主角「徐未來」一樣，受不了太肉麻的台詞或情境，曾經與家人追劇追到一半躲廁所，反應超爆笑。

▲Jisoo這次進軍Netflix，再次接下浪漫戲劇主演。（圖／Netflix提供）



Jisoo在劇中飾演戀愛絕緣體，因緣際會下，成為《訂閱男友》使用者，沒想到一用秒入迷，並與多位「虛擬男友」約會，團隊找來李洙赫、徐康俊、李宰旭等多位男神客串，上演不同場景的浪漫史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐仁國大讚李洙赫很有魅力。（圖／Netflix提供）



面對眾男神勁敵，徐仁國大力稱讚「這次出演的演員們真的都很帥，也都很有魅力。」其中，他與李洙赫有私交，「剛好我本來就認識洙赫這個朋友，所以當我看到漫畫角色是以他為原型設計的時候，真的覺得非常有趣。而且角色做得真的很像他，這點也讓人覺得特別興奮。拍攝的過程中，像這種小小的細節其實都會讓我們更容易投入在作品裡。」稱讚李洙赫就是名符其實的「漫撕男」，相當帥氣。

▲《訂閱男友》現已上架播出。（圖／Netflix提供）



Jisoo戲外其實也熱愛看浪漫劇，「我看過的電視劇裡，大部分可能都是愛情題材，電影我也很喜歡看愛情片」，但她雖長得甜美，實際上卻不太能忍受肉麻橋段，「我小時候只要出現很肉麻的台詞，就會假裝要去上廁所，直接逃到廁所去，尤其是跟家人一起看電視的時候。所以在拍攝的時候，我其實很能理解未來這個角色的反應，也很有共鳴。」

兩人首次搭檔，為了展現十足默契，在造型、穿搭上也有特別調整，Jisoo分享：「從兩個人開始有對手戲的那一刻起，就必須展現出彼此的化學反應，所以只要是兩個人一起出現的場面，我們都會聚在一起討論很多。」透過角色表現小巧思。《訂閱男友》全劇在Netflix上架播出。