曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

曾莞婷儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。最近格外掀起討論的是，她大方在社群網站曝光超近距離的素顏畫面，單穿蕾絲背心的身影，狀態好到完全看不出來已經43歲了！

從Instagram限時動態中，可以看到曾莞婷一頭長髮微亂地散落在肩上，一雙大眼睛依舊深邃迷人，肌膚白皙透亮，即使沒有化妝品的修飾，她的膚況絕佳得令人羨慕，「這年紀這樣的素顏狀態應該還算可以吧！」

除了令人讚嘆的無瑕臉蛋，曾莞婷在照片中的穿搭也十分吸睛。她身穿一件淺灰色的細肩帶背心，領口處有著精緻的黑色蕾絲滾邊設計，並且點綴著可愛的黑色蝴蝶結。低胸的深V剪裁，巧妙地展露了性感的鎖骨線條與呼之欲出的北半球。

能維持如此凍齡的狀態，背後少不了嚴格的自我管理。曾莞婷曾透露秘訣在於「絕對不馬虎的清潔與按摩」，她極度重視卸妝，並且會將保養範圍延伸至頸部，利用指腹由下往上輕輕推開氣結來消除水腫。此外，她平時會透過泡澡來促進全身血液循環，即便拍戲再累，睡前也必定會擦上乳液並堅持抬腿半小時。正是這些日復一日的自律，造就了她絕佳的素顏狀態。

