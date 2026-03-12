曾與張菲傳緋聞！「菲女郎」金元萱出事　非法經營公司遭移送檢方

記者吳睿慈／綜合報導

「韓版瑪丹娜」金元萱（正名：金完宣）能歌善舞，叱吒1980、1990年代歌壇，過去更曾來台發展過一陣子，當時在張菲主持的《龍兄虎弟》節目擔任固定來賓，兩人甚至一度傳出緋聞。她後來把事業重心搬回家鄉，怎料，12日竟遭韓媒爆出非法經營公司未登記，案件遭移送給檢方偵辦。

▲金元萱所經營的個人公司被爆未按照規定登記。（圖／翻攝自金元萱IG）



根據《體育京鄉》報導，金元萱在2020年設立的個人公司KWSunflower，她任職該公司的代表職位，從事營利活動長達5年，卻在近期遭發現，未向轄區地方政府完成「大眾文化藝術企劃業」登記，違法營業5年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金元萱公司為非法經營一事在2025年9月遭曝光，當時，她對外回應表示「最近才發現大眾文化藝術企劃業的登記程序被遺漏，目前正在進行行政登記手續。」據悉，她拖了2個月，直到11月才完成登記。

▲▼金元萱年輕時期來台宣傳時，曾與張菲傳緋聞。（圖／翻攝自中視綜藝臉書）



公司雖在去年緊急補登記，但為時已晚，警方近期認定金完宣違反《大眾文化藝術產業發展法》相關規定，並在12日確認將此案以不拘留形式移送至水原地方檢察廳。

事實上，韓國進來嚴格查辦藝人所設立的「個人公司」，過去成始璄、CL、姜棟元都因涉嫌公司未登錄而遭到移送檢方調查。