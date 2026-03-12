信樂團重返西門町憶青春！　他自爆「約會都慘敗」內幕曝光

▲信樂團重返西門町回憶青春歲月。（圖／信世紀音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

信樂團攜新歌《反派》強勢回歸樂壇，團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q，為即將於21日在河岸留言西門紅樓展演館登場的「信念不滅」台北音樂會積極暖身，日前團員抽空重返西門町，在熟悉街區回憶青春歲月，Michael笑說：「當年信樂團第一場西門町簽唱會時，現在的成員力Q還只是高中生而已！」力Q則自曝青春往事：「以前來西門町都是約會，但都沒有成功！」隨即補上一句：「不是西門町的問題，是我自己的問題。」

▲▼西門町對信樂團來說別具意義。（圖／信世紀音樂提供）



信樂團回憶，2002年第一次在西門町廣場舉辦歌友會，同時也是經典歌曲《One Night in 北京》MV的取景地，Michael表示，那場歌友會是信樂團的重要起點之一，「那時候很拚，也很單純，只想把音樂做好。」他笑說當時團員其實都很緊張，但不是因為表演而是只怕：「等嘸人。」多年後回到同一個地方，Michael笑著爆料：「現在的力Q，那時候還只是高中生！」年齡差距讓團員忍不住大笑。

力Q也坦言，當年還在念書的自己，怎麼也沒想到有一天會加入信樂團，站在同樣的舞台上。Tomi也回憶幾年前在西門紅樓河岸演出時的盛況，當時排隊人潮一路擠滿街道，甚至一度引來警察到場協助管制，讓還在場內綵排的團員嚇了一跳，Michael笑說：「我們還特地跑出來跟粉絲說抱歉，請大家稍安勿躁，很快就能進場！」

信樂團這趟舊地重遊還出現意外插曲，因為氣場與眾不同被年輕人關注，甚至有人直接問：「請問你們是網紅嗎？」讓團員哭笑不得，隨後有年輕人認出他們是信樂團，團員立刻幽默反問：「是你們在聽我們的歌，還是爸媽在聽？」

