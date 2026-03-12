嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）2025年底和樂天桃猿外野手陳晨威登記結婚，隔月低調舉辦性別派對，間接證實已懷孕的喜訊。近日格外引起討論的是，她鬆口證實退團，一邊解釋原因，一邊不禁哽咽泛淚。

▲啾啾錄影片證實退團。（圖／翻攝自YouTube／Passion Sisters）



啾啾坦言，其實自己從去年開始就有了其他的生涯規劃，「真的不是因為懷孕才畢業的啦！」也正因為心中已經做出了這個決定，讓她在去年賽季後半段的最後幾場應援中，格外珍惜每次能夠和球迷一起熱血應援的日子。

▲啾啾發文解釋真的不是因為懷孕才退團。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



▲▼啾啾講到哽咽泛淚。（圖／翻攝自YouTube／Passion Sisters）



回顧啦啦隊生涯，啾啾感性地說，自己從完全不懂棒球，到現在能夠稍微理解棒球、甚至深深愛上棒球。說到這裡，她突然難掩激動情緒，當場淚眼哽咽地說，之所以熱愛棒球有很大的原因是因為和粉絲留下了很多美好時光，「不管是和球員們一起走過冠軍啊、或是一起走過低潮，很多時候都是因為有你們，所以在這個回憶裡面特別地珍貴。」

▲啾啾承諾未來還是會常常出現在球場上。（圖／翻攝自YouTube／Passion Sisters）



雖然卸下啦啦隊的身分，啾啾仍承諾，她未來還是會常常出現在球場上，「也希望大家能夠繼續熱愛我們PS姊妹、繼續熱愛棒球、一起支持棒球、一起支持中信兄弟。愛你們喔！」

▲▼陳晨威和啾啾即將迎來第一個寶寶。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）


