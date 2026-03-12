長澤雅美婚後變了！　搬入愛巢「月租150萬」悄曬百萬鑽石婚戒

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星長澤雅美於今年元旦宣布與導演福永壯志結婚，隨後傳出婚後將暫時放下演藝工作1年，今後動向引發外界關注。而她近日受邀前往米蘭參加PRADA 2026秋冬大秀，一向低調的她，日前罕見透過社群平台更新多張「生活感」自拍，其中一張疑似戴著婚戒自拍，引發網友熱議。

▲長澤雅美日前前往米蘭參加PRADA 2026秋冬大秀。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，有圈內人士透露，長澤雅美平常不更新社群動態，那天卻罕見地上傳了多張生活感的自拍照，其中一張右手無名指上戴著一枚戒指，上面以鑽石與黃金交錯鑲嵌成「X」字圖案。戒指被推測是知名品牌「TIFFANY & Co.」的「16（Sixteen） Stone」系列，市價超過250萬日圓（約台幣50萬元）。另外有網友透露，她早在去年11月更新限動時，就戴過同款戒指自拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長澤雅美鮮少更新社群動態，日前突然曬出一連串生活感的自拍照，疑似曬出無名指婚戒。（圖／翻攝自IG）

▲網友稱長澤雅美去年11月限動就曬過同款鑽戒。（圖／翻攝自IG）

福永壯志曾擔任好萊塢影集《幕府將軍》第一季第7集的導演，實力備受肯定，酬勞被推測高達1000萬日圓（約台幣200萬元），因此娛樂圈人士認為這份禮物完全在導演可負擔的範圍內。

長澤雅美一反常態分享新婚的甜蜜。外界推測她正過著充實的生活。報導更指出她已經搬進新的「愛巢」，且與福永壯志婚前就同居。愛巢位於東京都內精華地段的超高級大樓，租金傳約為150萬日圓（約台幣30萬元）。

▲長澤雅美鮮少分享生活感的照片，婚後一反常態限動曬照。（圖／翻攝自IG）

早前日媒推測長澤雅美暫時放下演藝工作1年，會隨老公遠赴加拿大，截至目前為止，她與丈夫分隔兩地，還沒開始婚後住在同一個屋簷下的生活。不過私生活的轉變，她似乎也樂在其中。