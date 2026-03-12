「卡在民視前停車場」出不去！巡邏警下車…蔡允潔尷尬吐原因：真丟臉

記者潘慧中／綜合報導

蔡允潔經常和粉絲分享生活點滴，她12日便在社群網站透露，剛剛在電視台前的停車場準備移車時，後方不僅停著一輛豪華休旅車，還突然來了兩台警察巡邏車，讓她陷入進退兩難的困境，「僵持了幾分鐘，我覺得我應該出不去。」

蔡允潔透露，事發地點就在民視前方的停車場。當時準備移車的她，由於對自己的開車技術不太有自信，加上正後方剛好停了一台豪華休旅車，讓她倍感壓力。她原本心想，如果右後方轉不出去，大不了改往左後方慢慢開。沒想到就在盤算之際，左後方竟突然停了兩台警用巡邏車，剛好擋在她預設的退路上，「所以我沒得選擇了。」

陷入僵局的蔡允潔，不僅自己出不去，連帶地也卡住警車。她當下只能硬著頭皮前後試著挪動車輛，但警車也正等著她移車才能順利駛離。在原處僵持了幾分鐘後，自覺無法脫困的她，只好默默拉下車窗，頂著當天錄影畫好的精緻妝髮，無助地望著警察，「我就很尷尬地說……我出不去。」

幸好在熱心警察的協助下，危機順利解除。蔡允潔表示，那位警察親自幫忙慢慢引導，讓她前後挪動了一下角度，才終於在沒有擦撞到車輛的情況下順利把車開出來。事後回想，她笑說如果警察沒有剛好開進來巡邏，自己可能真的會進去拜託警衛大哥幫忙移車，「謝謝幫忙的警察帥哥哥，如果不是天色過暗，應該可以看到我已經紅到耳後的臉。」

蔡允潔IG全文：



就在剛剛！發生了很丟臉的事

謝謝警察大人的幫忙，雖然真的、真的很丟臉。

剛剛停車停在民視前停車場，但是我不太相信我自己的開車技術，因為後面停了一台黑色、很貴的休旅車。

本來想說～頂多右後轉不出去，就跟警衛說一下，左後也可以，就慢慢開。

結果！在想的時候，

突然兩台警車巡邏車停在我本來想說的左後。

他們剛好停在那裡，所以我沒得選擇了，

但警車也被我卡住了！

我硬著頭皮前後試試看，但左邊的警車在等我，不然他們也出不去。

然後，我僵持了幾分鐘。

我覺得我應該出不去，我就拉下車窗，

用今天有妝髮的囧囧大眼看著警察。

接著，他們很尷尬地下車，過來問我怎麼了嗎？

然後我就很尷尬地說……

我出不去

他就幫我慢慢引導，前後開了一下，

才終於沒有撞到前後的車，順利開出來。

我在想……如果他們沒有剛好開進來巡邏，

我會不會進去請大哥幫忙

謝謝幫忙的警察帥哥哥，如果不是天色過暗，

應該可以看到我已經紅到耳後的臉。