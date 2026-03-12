ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
海產新家遭闖入！批「物業公司切割」
9個日常減脂習慣曝光
楊昇達揭「曾數度阻若綺生子」
名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名主持人MC DingDong於2022年爆發酒駕事件後葬送自己的前途，他近期將重心轉往網路節目，怎料，近日遭到一名女性直播主調侃酒駕，當場失控暴打對方，全程被直播播放，現場雖緊急喊「卡」，但對方遭抓髮狂揍的畫面仍震驚不少人，引起熱議。

▲▼ MC DingDong直播失控！抓女網紅出拳狂毆　主持人驚恐：快關攝影機。（圖／翻攝自news1）

▲MC DingDong直播失控，出拳狂毆女網紅。（圖／翻攝自news1）

MC DingDong近期把重心放在網路節目上，近日出演一檔節目的直播，該節目安排3名女網紅到場，根據網友的要求，她們必須對MC DingDong撂狠話甚至是罵髒話，怎料訪談過程中，場面逐漸失控，他遭到一名直播主調侃酒駕及逃逸事件，一怒之下，他狠狠地抓著女生的頭髮，並連毆數拳，嘴裡還罵著髒話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ MC DingDong直播失控！抓女網紅出拳狂毆　主持人驚恐：快關攝影機。（圖／翻攝自news1）

▲▼MC DingDong施暴過程全被錄下來。（圖／翻攝自news1）

▲▼ MC DingDong施暴過程全被錄下來。（圖／翻攝自news1）

失控場面全程被直播，現場主持人雖緊急喊「把攝影機關了」，但實際上鏡頭並沒有關掉，而是選擇轉到另一方向，隨後就看到在場目睹的其他直播主表情非常驚恐，接著大聲的碰撞聲，MC DingDong最後氣沖沖地離開現場。

該名女直播主遭當場爆打，根據醫生診斷，她受到的傷害痊癒需2週，MC DingDong事後雖求和解，但她不願收下1000萬和解金，全案鬧上法庭。而該名直播主也表示，自己身心受到極大創傷，甚至有輕生的念頭，盼望無碼影片別再擴散。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

