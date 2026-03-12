趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

▲從爆發力與感染力極強的搖滾熱力，到現在學會氣氛與情緒交錯，趙傳希望帶給歌迷沉浸式的體驗。（圖／旋風音樂提供）

參與音樂祭、演唱會，聽樂團表演，是時下最夯最熱門的休閒活動，看著百花齊放的樂團盛世，很久以前就登台熱力搖滾的趙傳，笑說這形形色色的百家爭鳴，也是一種必經的過程。

他說站上舞台時，內心每一分、每一秒都要有數，「當我唱這一句，而下一個音符要飆高的時候，我的狀態是該如何換氣。這就是演唱會不容易的地方，除了要把舞台架好、把所有聲音調節到最適當的狀態，才能夠呈現穩定的表演。當然，現場演唱一定會有一些失誤，觀眾也能理解，最重要的是聲音要很穩定。」

▲隨著演唱資歷累積越多，趙傳越能知道如何調整自我，讓每個樂迷聽起來更覺得舒服。

堅守老習慣 歌名動輒7個字

趙傳也是直到現在，堅守每首歌歌名，都要動輒7個字的慣例，造成每次在KTV點歌時，大家都很認真在算歌名到底有幾個字？為什麼不能少幾個字？看看辛曉琪，人家都唱兩個字的〈領悟〉〈味道〉；要不然就學學周杰倫，〈雙節棍〉〈青花瓷〉，這樣不是很好嗎？

「啊，我覺得是因為是世代的不同。我們就是八○年代，台灣社會背景的變化，從比較壓抑的時空，到很多話想說的階段。以前音樂產業，都是所謂的帥哥美女，都要很輕柔、很斯文的，所以當時有張雨生、王傑、伍思凱等，跟大家所喜歡的流行音樂是不一樣的。」當時社會的期待，不光是渴望聽到新的聲音，更需要讓歌迷知道，新的聲音是想要講什麼？「所以專輯會有文案，那就是一種導讀，引導聽歌的人，這些歌企圖要講的是什麼內容。」

因此那些很長的歌名，無論是〈我的未來不是夢〉到〈我很醜，可是我很溫柔〉，出發點都是一種識別。不過到了辛曉琪唱著〈領悟〉的時候，社會又不一樣了，「大眾會覺得『我明白了』，歌迷也不斷在成長，對事物的理解越來越強了，就也不需要再花那麼多的精神解釋，這個歌要講的是什麼，歌迷自己可以去理解，後來歌名就越來越短了。」

▲趙傳那些字數很長的歌名，象徵台灣社會的變遷，從壓抑到急於尋找自我，是一種識別。

到了現在，這個聽團至上的時代，歌迷已經很清楚，自己想要什麼、要做什麼，「這跟西方發展是一樣的，50、60年代的歌迷，他們也是懵懵懂懂，隨著社會整體的成長，也不再需要所謂的企劃，歌手也很清楚要寫什麼歌、用什麼詞句，就能很清楚表達；所謂的企劃，都只是根據歌手的作品，給一些加分的包裝。」

這就像是女神卡卡（Lady Gaga）一出道，就以強烈的舞台形象，震懾了樂壇，趙傳說這就是西方的流行音樂，已經進化到歌手知道自己該怎麼表達內容，「現在我們也是一樣，新生代藝人已經進步到，不需要所謂的企劃人員告訴你，音樂該是什麼方向；現在的歌手已經知道該怎麼做，甚至知道如何透過團隊合作、共同創造作品，這就是流行音樂進步的地方。」

被嫌太煽動 掌控情緒免過嗨

趙傳花在巡演上的時間，也遠超過大家的想像，隨手拈來都是30年前的往事，「記得是1989年，我唱〈我終於失去了你〉，在逢甲大學演唱會做完後，大家都站在椅子上跳，結果有學生從椅子上摔下來，腿摔傷了，被救護車送走。」後來去對岸演唱，也是被嫌「太過煽動」，「後來就做了一些調整，讓歌迷情緒比較有節奏起伏。」

唱了那麼多年，趙傳也努力尋求新鮮感，「譬如說我的演唱會，就是要跟大家講故事講我30多年來，在這個行業的故事。講我當初出道，一開始是為什麼會接觸音樂，就小時候陪媽媽聽歌，跟著聽、跟著唱，開始學吉他，碰上民歌時代流行，跟著自彈自唱，後來發現自己好像比較適合搖滾，最後就玩樂團。」以前他的演唱會，到最後段落火力全開，帶動大家把情緒拉到最高點；現在的話，就會注重氣氛與情緒的交錯，該在什麼時候緩和下來，談一點故事，「歌迷聽不同歌手的演唱會，是透過他們的音樂去發現自己的個性，其實那是一種互相投射；我覺得他們對於自身個性的瞭解，也會因為各自喜歡歌手的不同，漸漸找到屬於自我的類型。」

