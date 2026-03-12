ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

海產新家遭闖入！批「物業公司切割」
9個日常減脂習慣曝光
楊昇達揭「曾數度阻若綺生子」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 楊昇達 若綺 宋智雅 佐佐木明希 郭書瑤 翁鈺鈞 陳孟賢

陳蘊予遭模特兒身材拖累　戲劇路上雙面刃

陳蘊予有選美皇后的稱號，參加過24場選美比賽。

▲陳蘊予有選美皇后的稱號，參加過24場選美比賽。

圖文／鏡週刊

曾參加過24場選美比賽、拿下16次亞軍的陳蘊予，大學時期就被發掘成為廣告模特兒，至今拍攝超過200支電視廣告。外界封她為「選美皇后」，她卻笑說：「我不會為了拿冠軍，去做自己不想做的事。」比起頭銜，她更在乎的是能否在鏡頭前留下真正動人的角色。

身高175公分、氣場十足的陳蘊予，亮眼外型讓她在廣告圈闖出名號，十年內拍了超過200支電視廣告，最高紀錄1個月拍5支。但高䠷身材卻成為她戲劇路上的雙面刃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳蘊予大學就被挖掘出道，至今已拍過逾200支廣告。

▲陳蘊予大學就被挖掘出道，至今已拍過逾200支廣告。

16次亞軍　揭選美黑幕

陳蘊予坦言，常常已被選為戲劇女主角，最後卻因「其他角色（身高）沒那麼高」而改成配角，「有時候真的會有點無奈。」近期她在驚悚片《腎上腺母侵》飾演第二女主角，與郭晉東（原名郭鑫）有感情對手戲，甚至獻出螢幕初吻。為了角色，她一週內快速瘦下3公斤，只為更貼近角色狀態。這個角色從甜蜜到崩潰，甚至展現醜陋面向，情緒層次豐富，她直言：「我想演有反差的角色，不想只當漂亮的花瓶。」

陳蘊予曾參加創意性感內衣比賽，展露身材走秀。

▲陳蘊予曾參加創意性感內衣比賽，展露身材走秀。

在台灣征戰24場選美賽事，幾乎場場前3名，卻16次與冠軍擦身而過。對此，她看得很開，「比到後來其實心裡有數，我相信觀眾跟媒體的眼睛是雪亮的。」她坦率表示，曾親眼看過第1名在飯局上替主席倒酒夾菜，也聽聞主辦方私下對家長說：「事情辦好了。」她語氣平靜地說：「我沒什麼偶包，但不會為了名次去做不想做的事。」

臍帶擺電視　爸媽推入行

今年33歲的陳蘊予，人生軌跡其實比外界想像更豐富。她曾當過幼稚園老師，坦言自己很喜歡小孩，也能理解渴望擁有孩子的心情。2年前，她完成最後一次選美比賽，去年更考取AI國際講師證照，跨足社群行銷、口才打造與形象管理領域，學生年齡從8歲孩童到銀髮族都有。

除了是廣告模特兒，陳蘊予也常受邀主持活動。（翻攝自陳蘊予IG）

▲除了是廣告模特兒，陳蘊予也常受邀主持活動。（圖／翻攝自陳蘊予IG）

除了演藝工作，陳蘊予長年舉辦公益活動，幫助育幼院孩子與流浪動物。她笑說，自己從小就是「保護別人」的角色，還曾收到小學同學私訊感謝她當年的守護。

熱衷公益的陳蘊予（左）也主持寵物節目，曾找來運動部長李洋（右）分享心得。（翻攝自陳蘊予IG）

▲熱衷公益的陳蘊予（左）也主持寵物節目，曾找來運動部長李洋（右）分享心得。（圖／翻攝自陳蘊予IG）

談到入行契機，陳蘊予笑得有些害羞：「其實是爸媽要我去選美。」媽媽小時候甚至把她的臍帶放在電視機上，希望女兒長大當藝人。從北到南，全家陪著她征戰賽場，成為最強後盾。

廣告露面二百次 陳蘊予

  • 生日：1993年1月1日（33歲）
  • 身高／體重：175公分／55公斤
  • 學歷：僑光科技大學行銷系


更多鏡週刊報導
不聽爸爸的話　陳昱廷拒當警花硬要闖
學中文報答粉絲　金賢姈E奶獲封核彈芭比
自我要求操練魅力　刺刺滿腦子跳舞不理告白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊陳蘊予

推薦閱讀

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

19小時前

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

14小時前

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！街頭緊勾男友…恩愛互動全被拍

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！街頭緊勾男友…恩愛互動全被拍

2小時前

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

11小時前

劉詩詩39歲生日「老公吳奇隆零發文」　狗仔曝夫妻婚姻現狀

劉詩詩39歲生日「老公吳奇隆零發文」　狗仔曝夫妻婚姻現狀

4小時前

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

14小時前

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

3/10 10:50

不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

17小時前

AV女優驚見「網售偽簽假貨」急喊別買　達人曝驚人內幕

AV女優驚見「網售偽簽假貨」急喊別買　達人曝驚人內幕

13小時前

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

3/11 07:39

謝忻「3個月0工作」不倫後果太慘！求通告挨罵：誰叫妳偷吃…秒反擊

謝忻「3個月0工作」不倫後果太慘！求通告挨罵：誰叫妳偷吃…秒反擊

2小時前

郭書瑤親吐「撕公告內幕」　談管理費風波：這輩子做過最壞的事

郭書瑤親吐「撕公告內幕」　談管理費風波：這輩子做過最壞的事

15小時前

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好
陳傑憲機上廣播

陳傑憲機上廣播
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚

陳傑憲機上吐心聲「成績沒那麼好」 「會記得感動」：幾年後再來拚
錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

看更多

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

信樂團重返西門町憶青春！　他自爆「約會都慘敗」內幕曝光

5分鐘前1

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」！泛淚說原因：真的不是因為懷孕

23分鐘前0

長澤雅美婚後變了！　搬入愛巢「月租150萬」悄曬百萬鑽石婚戒

47分鐘前0

「卡在民視前停車場」出不去！巡邏警下車…蔡允潔尷尬吐原因：真丟臉

1小時前0

波瑠托腮賞花「無名指婚戒」首曝光！　新婚3月日網讚：變更美了

1小時前0

陳蘊予遭模特兒身材拖累　戲劇路上雙面刃

1小時前30

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

1小時前10

趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

1小時前30

Energy書偉辣妻卸貨倒數！懷雙胞胎「挺肚最後一飛」不科學身材全被拍

1小時前1

汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量　怒轟：我姓汪不姓張

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身
    19小時前2627
  2. 快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場
    14小時前2218
  3. 陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！
    2小時前1214
  4. 《單身地獄》宋智雅又翻車「男友用Galaxy會很煩」
    11小時前62
  5. 劉詩詩39歲生日「吳奇隆零發文」
    4小時前5
  6. 楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」
    14小時前4
  7. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    3/10 10:50165
  8. 不是許志豪！翁鈺鈞與「百萬直播王」甜蜜同遊北海道
    17小時前41
  9. AV女優驚見「網售偽簽假貨」急喊別買　達人曝內幕
    13小時前8
  10. 許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹
    3/11 07:391810
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合