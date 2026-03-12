陳蘊予遭模特兒身材拖累　戲劇路上雙面刃

▲陳蘊予有選美皇后的稱號，參加過24場選美比賽。

曾參加過24場選美比賽、拿下16次亞軍的陳蘊予，大學時期就被發掘成為廣告模特兒，至今拍攝超過200支電視廣告。外界封她為「選美皇后」，她卻笑說：「我不會為了拿冠軍，去做自己不想做的事。」比起頭銜，她更在乎的是能否在鏡頭前留下真正動人的角色。

身高175公分、氣場十足的陳蘊予，亮眼外型讓她在廣告圈闖出名號，十年內拍了超過200支電視廣告，最高紀錄1個月拍5支。但高䠷身材卻成為她戲劇路上的雙面刃。

▲陳蘊予大學就被挖掘出道，至今已拍過逾200支廣告。

16次亞軍 揭選美黑幕

陳蘊予坦言，常常已被選為戲劇女主角，最後卻因「其他角色（身高）沒那麼高」而改成配角，「有時候真的會有點無奈。」近期她在驚悚片《腎上腺母侵》飾演第二女主角，與郭晉東（原名郭鑫）有感情對手戲，甚至獻出螢幕初吻。為了角色，她一週內快速瘦下3公斤，只為更貼近角色狀態。這個角色從甜蜜到崩潰，甚至展現醜陋面向，情緒層次豐富，她直言：「我想演有反差的角色，不想只當漂亮的花瓶。」

▲陳蘊予曾參加創意性感內衣比賽，展露身材走秀。

在台灣征戰24場選美賽事，幾乎場場前3名，卻16次與冠軍擦身而過。對此，她看得很開，「比到後來其實心裡有數，我相信觀眾跟媒體的眼睛是雪亮的。」她坦率表示，曾親眼看過第1名在飯局上替主席倒酒夾菜，也聽聞主辦方私下對家長說：「事情辦好了。」她語氣平靜地說：「我沒什麼偶包，但不會為了名次去做不想做的事。」

臍帶擺電視 爸媽推入行

今年33歲的陳蘊予，人生軌跡其實比外界想像更豐富。她曾當過幼稚園老師，坦言自己很喜歡小孩，也能理解渴望擁有孩子的心情。2年前，她完成最後一次選美比賽，去年更考取AI國際講師證照，跨足社群行銷、口才打造與形象管理領域，學生年齡從8歲孩童到銀髮族都有。

▲除了是廣告模特兒，陳蘊予也常受邀主持活動。（圖／翻攝自陳蘊予IG）

除了演藝工作，陳蘊予長年舉辦公益活動，幫助育幼院孩子與流浪動物。她笑說，自己從小就是「保護別人」的角色，還曾收到小學同學私訊感謝她當年的守護。

▲熱衷公益的陳蘊予（左）也主持寵物節目，曾找來運動部長李洋（右）分享心得。（圖／翻攝自陳蘊予IG）

談到入行契機，陳蘊予笑得有些害羞：「其實是爸媽要我去選美。」媽媽小時候甚至把她的臍帶放在電視機上，希望女兒長大當藝人。從北到南，全家陪著她征戰賽場，成為最強後盾。

廣告露面二百次 陳蘊予 生日：1993年1月1日（33歲）

身高／體重：175公分／55公斤

學歷：僑光科技大學行銷系



