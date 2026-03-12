陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！街頭緊勾男友…恩愛互動全被拍

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活。近日，她趁著工作空檔，與男友及三五好友一同飛往越南度假，並在社群網站大方分享了一系列旅遊美照。這趟旅程不僅充滿了粉紅泡泡的甜蜜氛圍，她更換上一套破尺度的戰袍，火辣造型讓人看了鼻血直流！

▲陳芳語最近去越南玩。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



從陳芳語分享的照片中，最引人注目的莫過於她在當地服飾店內的破尺度穿搭。只見她上半身穿著一件酒紅色的長袖毛絨短版上衣，胸前完全敞開，明顯沒穿bra只貼胸貼，僅靠兩條細帶固定，不僅讓渾圓半球若隱若現，更大方展露了平坦的腹部曲線。下半身她則搭配了紅色熱褲與黑色尖頭高跟鞋，完美展現了火辣曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳芳語沒穿內衣。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



除了令人噴鼻血的辣照，陳芳語也不忘放閃，分享了與男友在越南街頭的甜蜜互動。在夜遊行程中，她換上了一件淺色的細肩帶露背連身褲，與身穿灰色長袖上衣的男友十指緊扣漫步。另一張照片中，兩人並肩坐在街邊的石椅上，她戴著黑框眼鏡、微微嘟嘴，身體親密地依偎在男友身旁，男友則將手放在她的小腿上，洋溢著幸福氛圍。

▲▼陳芳語放閃男友。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



這趟越南之旅，陳芳語不僅透過鏡頭記錄了當地的街頭風情，更拍下大膽的穿搭品味，以及與男友之間的溫馨日常。無論是服飾店內的火辣自拍，還是夜晚街頭的浪漫牽手漫步，都展現了她私下最真實自在的一面。