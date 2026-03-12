新田真劍佑「超巨臂肌」瘋傳！《航海王2》爆肌大兩倍…地獄特訓曝

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix真人版《航海王》第2季於3月10日上線，目前台灣日榜第3名。除了持續掀起動漫粉對比劇情與原作，日本男星新田真劍佑的身材再度成為全球焦點。他在劇中一幕裸身上雙臂交叉的動作，露出超大臂肌，對比3年前電影的半裸鏡頭，身材肌肉簡直像大了兩倍以上，引發全網瘋傳。

▲Netflix公開《航海王2》一幕索隆特寫，新田真劍佑的爆肌身材成為全球焦點。（圖翻攝自X）

從「聖鬥士星矢」到「索隆」：肌肉量驚人增長

網友翻出新田真劍佑在電影《聖鬥士星矢》的鏡頭截圖對比，當時的他雖然擁有完美的肌肉線條，但整體比例偏向「輕量級」。然而到了《航海王》第2季，他的身體寬度明顯「大兩號」。

▲新田真劍佑3年前《聖鬥士星矢》的身材與《航海王2》肌肉像是大兩倍。（圖／翻攝自X）

新田真劍佑扮演的「索隆」胸肌厚度驚人，三角肌變得更加渾圓飽滿，手臂圍度也大幅增加，完美撐起了索隆三刀流所需的爆發力視覺感。且對比動畫版同樣有索隆裸上身的名場面，除了還原胸前巨大傷疤的模樣，肌肉身材比例與動畫版幾乎一模一樣。

▲網友對比動畫版索隆與真人版，還原度高。（圖／翻攝自X）

教練：每天訓練7天每次上課3小時超嚴格

洛伊德奈克（Lloyd Naicker）是新田真劍佑與伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）的健身教練，也是將兩人練出健壯體格的幕後推手。他IG發文提到：「真劍佑每週訓練7天，每次課程3小時，並嚴格執行我團隊準備的飲食計畫。事實上，我還得強迫他每週吃一次『欺騙餐』（cheat meal，指嚴格減脂中安排一餐高熱量飲食）。他絕對是我合作過最敬業的客戶之一，為了準備這個角色投入了全部心血。」

據教練透露，劇組凌晨2點結束夜戲拍攝後，他與新田真劍佑直接去開普敦作健身訓練，稱讚演員奉獻的精神，「這些傢伙為了帶給粉絲最好的表現，真的工作得非常努力。等著看第3季吧！真劍佑飾演的索隆看起來會更加不可思議。」

▲教練發文。（圖／翻攝自IG）