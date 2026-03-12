謝忻「3個月0工作」不倫後果太慘！求通告挨罵：誰叫妳偷吃…秒反擊

記者潘慧中／綜合報導

謝忻2019年歷經感情風波後，演藝事業一度陷入停擺。她11日在社群網站罕見吐露心聲，親自回應外界質疑她「在節目上消費自己」的批評聲浪。她寫下長文還原真實的工作困境，不僅坦承曾長時間接不到任何工作，面對酸民留言也直接反擊了！

▲謝忻吐露不倫後果。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）



針對有網友批評她近年不斷上節目消費自己、開自己玩笑，謝忻無奈地說，她很多時候長達3個月連一個工作都沒有，只能勉強拜託才求得一個通告機會，「主持人開了你玩笑了，你能不接話？能假裝沒聽到嗎？通告是拜託來的，自嘲比其他人的嘲諷要來得舒服一點，羞辱久了也就習慣了。」

▲謝忻很多時候長達3個月連一個工作都沒有。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127 ）



面對那些批評言論，謝忻直言在完全沒有工作的時候，她根本沒有選擇的餘地，「沒有失去一切，沒有掉進最深的谷底，拜託不要來這裡跟我長篇大論紙上談兵。」在留言區中，有網友建議她轉行，她則大方回應「我已經轉行很久了」。看到有粉絲推薦她去上《飢餓遊戲》時，她透露製作人確實有找她，但因為這兩年馬拉松賽較多，她賽前不敢跑跑跳跳才作罷。

▲▼謝忻承認已經轉行很久了。（圖／翻攝自Threads、Instagram／xiexin1127）



謝忻感謝跑步讓身心靈都好起來，「壓力太大不跑沒辦法好好喘口氣。」有網友稱讚她勇敢面對過去、靠跑步重生，她堅定回覆：「只能勇敢面對、必須勇敢面對。」 不過，面對刻意留言「誰叫妳要偷吃」的酸民，她也不甘示弱地說，「月跑量沒有200沒資格留言」，用行動證明自己不願再默默挨罵。

▲謝忻挨罵「誰叫妳偷吃」反擊了。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）