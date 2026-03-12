隋棠飛日本錄影「3歲兒落淚十八相送」！整晚小手環頸抱住不准走

記者陳芊秀／綜合報導

女星隋棠與老公Tony結婚超過10年，育有3名子女，時常分享一家生活的點滴。而她繼戲劇、舞台劇後，又接下辦桌實境節目《請世界吃桌》邀約，將要出國去海外各地錄影，近日分享出發前小兒子（Olie）不捨分開還落淚「十八相送」，讓她心疼又感動地直呼：「能在世界上得到這種程度的愛，何其有幸。」

▲隋棠加入實境節目《請世界吃桌》。（圖／翻攝自臉書）

小兒子「睡睡醒醒」確認媽媽還在

隋棠發文分享，平時8點就上床睡覺的奧里，在媽媽準備出門工作的這晚，竟硬是撐到11點，等媽媽整理完行李才肯一起上床。更讓隋棠揪心的是，奧里整晚都睡得不安穩，不斷「睡睡醒醒」確認媽媽是否還在身邊，甚至雙臂環繞住隋棠的頸部，要求媽媽要把頭靠在他的胸口。

清晨出門時，奧里也立刻爬起來，邊流淚邊「十八相送」。面對兒子的不捨，隋棠感性寫道：「覺得，能在世界上得到這種程度的愛，何其有幸。」並以Hashtag「是恩典」、「出門工作中」、「我在日本的日子」，透露節目是在日本拍攝。

日本街拍美照曝光

除了感人的母子互動，隋棠也分享了在日本工作的側拍美照。照片中，隋棠現身日本林道，背景是充滿季節感的枯木景色。她身穿卡其色工裝襯衫外套，內搭簡約白T與帥氣牛仔褲，斜背黑色腰包，手中還提著購物袋與粉色信封。

▲隋棠曬街景照，透露日本工作中。（圖／翻攝自臉書）



跨界挑戰實境秀《請世界吃桌》

隋棠此次赴日是為了參與由名廚與藝人合作的綜藝《請世界吃桌》，包括藍正龍主持，還有浩子、美食網紅千千等人，日前已經出發去澳洲雪梨錄影。