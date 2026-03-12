劉詩詩39歲生日「老公吳奇隆零發文」　狗仔曝夫妻婚姻現狀

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星劉詩詩於3月10日迎接39歲生日，在微博分享慶生照，閨蜜楊冪連續5年為其發文慶生，兩位女神互動成了熱門話題。而她生日老公吳奇隆沒有高調發文，再度引來部分網友揣測婚變，狗仔也透露這對明星夫妻的現況。

▲劉詩詩迎接39歲生日，不見老公吳奇隆公開發文祝福，再掀揣測。（圖／翻攝自微博）

慶生照中的劉詩詩氣質優雅，留著一頭浪漫長捲髮，雙眼微閉、雙手合十對著鏡頭虔誠許願。她被滿滿的高級花束簇擁著，場景浪漫且溫馨。相較於閨蜜楊冪連續5年準時發慶生文，老公吳奇隆的微博最新貼文是3月初宣傳陸綜，隨後沒有再更新，更有網友發現，自2019年以來，兩人在社群上的互動幾乎為零，連生日與紀念日都鮮少表示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊冪連續5年卡點發文為劉詩詩慶生。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩生日當天發文感謝大家。（圖／翻攝自微博）



儘管外界多次謠傳劉詩詩、吳奇隆婚變，兩人私下低調出門仍常被狗仔、民眾目擊，甚至吳奇隆的母親也曾為其澄清。狗仔劉大錘近日在直播時談起兩人感情狀況，透露吳奇隆在外地錄綜藝，劉詩詩在上海拍戲，目前住在夫妻倆上海的家裡，「她那個房沒有賣，她就是拍戲還住著呢」。

▲吳奇隆微博停在3月初為節目宣傳。（圖／翻攝自微博）