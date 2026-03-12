ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
海產新家遭闖入！批「物業公司切割」
9個日常減脂習慣曝光
楊昇達揭「曾數度阻若綺生子」
《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓網紅宋智雅因《單身即地獄》爆紅，不過卻也頻傳爭議。她近日在YouTube影片中直言「討厭男朋友用Galaxy手機」，嫌棄其拍照質感不如iPhone，言論引爆網友怒火，痛批她歧視手機品牌、以機型劃分階級，掀起兩極評價。

▲▼宋智雅又翻車！「男友用Galaxy會很煩」遭網轟。（圖／翻攝自Instagram／dear.zia）

▲宋智雅擁有相當高的人氣。（圖／翻攝自Instagram／dear.zia）

宋智雅日前在個人頻道「THE FreeZia」上傳Vlog，與友人聊到手機話題時，語出驚人表示：「說實話，如果我男朋友用Galaxy？那感覺有點討厭。」 面對友人追問原因，她解釋說，雖然父母也用該品牌，但對另一半的標準不同，「一想到他要用那支手機幫我拍照，就覺得非常煩躁。」 笑稱自己不記得摸過Galaxy手機。

宋智雅也提到，自己對拍照的美感有堅持，「拍出來不漂亮的話我會很生氣。」 她認為，iPhone與Galaxy拍出的色澤質感截然不同，並分享自己曾因爸爸拍照技術不佳，把她拍得像「三頭身」，心裡留下陰影。

▲▼宋智雅又翻車！「男友用Galaxy會很煩」遭網轟。（圖／翻攝自YouTube／THE FreeZia）

▲▼宋智雅表示無法接受男友用Galaxy手機。（圖／翻攝自YouTube／THE FreeZia）

▲▼宋智雅又翻車！「男友用Galaxy會很煩」遭網轟。（圖／翻攝自YouTube／THE FreeZia）

影片公開後，網路上湧現各種指責聲浪。網友憤怒斥責她「聽起來就像是透過智慧型手機機型來判斷一個人，是在看不起Galaxy的使用者嗎」、「對於妳這種區分階級的行為，李在鎔會長看到這段影片應該會很憤怒吧。爭議平息才多久，竟然又在輕率地亂說話。」

也有人指出宋智雅身為網紅，想重新開始，就應該比其他人更謹慎，直指她的表達方式實在太過無禮，「Galaxy 到底犯了什麼罪」、「最近MZ世代也大都有換成Galaxy的趨勢，在說什麼啊」、「按照各自覺得方便的手機喜好使用不就好了嗎」。

此前，宋智雅因《單身即地獄》爆紅後，卻因在Instagram曬出名牌仿冒品，引發爭議，她也為此公開道歉並中斷活動，直到2022年6月才回歸大眾視野。雖然風波已過，但她又再因輕率發言掀起風波，讓網友直呼失望。

