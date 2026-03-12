總獎金狂撒540萬！金穗獎62部強片出線戰況激烈　嚴藝文、高伊玲坐鎮把關

記者蕭采薇／台北報導

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、金馬執委會承辦的「第48屆金穗獎」，11日正式揭曉入圍名單！這場被譽為「新銳影人搖籃」的年度短片盛會，今年報名戰況依舊激烈，共有高達318部作品報名參賽，最終涵蓋劇情、紀錄、動畫、實驗等四大類別，總計選出62部強片脫穎而出，正式為這場影壇盛事拉開華麗序幕。

▲第48屆金穗獎初選劇情類決選評審，演員、導演嚴藝文。（圖／金穗獎提供）



總獎金狂撒540萬！62部強片廝殺爭奪「金穗大獎」

最讓年輕創作者熱血沸騰的，莫過於金穗獎豐厚的實質鼓勵。本屆整體獎金總額高達新台幣540萬元，且所有入圍的62部影片，全數皆有資格角逐獎金高達60萬元的最高榮譽「金穗大獎」！超高額的獎金不僅為新銳影人注入強心針，也讓今年的競爭賽局更加白熱化，各方優秀作品勢必將在決選階段展開一場激烈的廝殺。

嚴藝文、高伊玲坐鎮把關！超華麗金獎評審團陣容曝光

除了參賽作品精彩，本屆的初選評審團陣容更是星光熠熠、含金量超高！包含了金鐘獎「編導演大滿貫」嚴藝文、台北電影獎影后高伊玲、《該死的阿修羅》導演樓一安、《乒乓男孩》導演洪伯豪等人皆坐鎮嚴格把關。後續將由其中13位決選評審，在專業試片室經歷馬拉松式的觀看與密集討論後，共同決選出本屆金穗獎的最終得主，得獎結果預計將於5月1日的頒獎典禮上霸氣揭曉。

▲第48屆金穗獎初選學生劇情類決審評審，演員高伊玲。（圖／金穗獎提供）

4月影展北中東部同步開跑！線上線下串流同歡

為了讓影迷能搶先一睹這些充滿爆發力的精彩短片，2026金穗影展將於4月24日至5月1日在台北信義威秀影城熱烈展開，並同步加開線上影展，讓影迷觀影不受限。影展門票將於4月13日正式熱烈開賣！此外，為了造福全台觀眾，入圍影片也將走出台北，至新竹市影像博物館、台中中山73影視藝文空間、沙鹿深波圖書館以及花蓮鐵道電影院進行同步放映，邀請全台影迷一起見證台灣電影的全新創作能量。

▲第48屆金穗獎初選學生劇情類評審，導演樓一安。（圖／金穗獎提供）