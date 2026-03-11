ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
3組日本藝人接力來台開唱　驚見金曲新人也在內！
9個日常減脂習慣曝光
楊昇達揭「曾數度阻若綺生子」
3組日本藝人接力來台開唱　驚見金曲新人也在內！

記者蔡琛儀／台北報導

Billboard LIVE TAIPEI開春帶來好消息，一口氣邀請三組各具風格的日本藝人來台演出。3月15日由創作歌手TENDRE（河原太朗）打頭陣，並邀請金曲歌手?te壞特擔任嘉賓；3月17日則由另類創作樂團S.A.R.接力，3月21日再由東京實驗靈魂樂團WONK壓軸登場，7天帶來3場不同風格的音樂饗宴。

▲▼ Billboard LIVE TAIPEI台日交流 。（圖／Billboard LIVE TAIPEI提供）

▲東京實驗靈魂樂團WONK。（圖／Billboard LIVE TAIPEI提供）

TENDRE2017年以EP《Red Focus EP》出道，音樂風格橫跨靈魂、流行與R&B，演藝觸角也相當多元。他不僅曾替Chara、堀込泰行、Original Love等歌手寫歌，也擔任製作人參與合作，同時活躍於廣告旁白與廣播主持。2025年他推出睽違3年的全新專輯《TENDRE》，再度引發樂迷關注。

TENDRE與?te壞特曾合作單曲〈Let Me Be Me〉，當時就因旋律與歌詞備受好評。?te壞特過去也曾飛往日本擔任TENDRE演唱會嘉賓，這回兩人將於3月15日在Billboard LIVE TAIPEI再度同台演出，透過合作舞台展現台日音樂交流的魅力。

▲▼ Billboard LIVE TAIPEI台日交流 。（圖／Billboard LIVE TAIPEI提供）

▲▼ TENDRE與?te壞特將共同合作。（圖／Billboard LIVE TAIPEI提供）

▲▼ Billboard LIVE TAIPEI台日交流 。（圖／Billboard LIVE TAIPEI提供）

此外，S.A.R.以Soul、R&B、Hip-Hop與Jazz為基底，將即興與集體創作融入音樂之中；而來自東京的實驗靈魂樂團WONK則融合爵士與靈魂元素，以高自由度編曲與英文創作在國際樂壇嶄露頭角。兩組樂團將分別於3月17日與3月21日登台，也讓樂迷相當期待。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

