體操版費仔！瑞莎愛徒星彤放棄代表美國出賽　回台角逐韻律體操國手

記者蕭采薇／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊戰袍、為台灣奮戰的身影惹哭無數球迷。這股「回家為台爭光」的熱血氣氛如今也吹向了體操界！

▲瑞莎帶著瑞星兩名小將將參加台灣國手選拔，（左起）星彤、瑞莎、林羽潔。（圖／瑞星體操協會提供）

女星瑞莎深耕台灣韻律體操近6年，今年終於迎來超強里程碑，旗下兩位剛滿14歲的小將星彤（Arissa Li）與林羽潔（Mia Lin）將於3月21日出戰國手選拔賽。其中，剛奪下全美青少年全能冠軍的星彤，更毅然決然放棄代表美國出賽的絕佳機會，霸氣選擇回台爭取披上中華隊戰袍！

棄美國代表權霸氣回台！14歲星彤揚威國際奪銅牌

瑞莎自2020年創辦瑞星體操協會以來，從最基礎的小小孩開始一步步培育。這次準備參加國手選拔的星彤，日前才剛在美國「Challenge Cup Junior」組比賽中，以超強實力奪得全能冠軍。瑞莎感動透露：「星彤小時候就在瑞星練習，後來因家庭工作搬遷至美國，現在已擁有美國護照。原本依美國體操協會安排，她將代表美國參加後續國際賽事，但星彤最終選擇回到台灣，加入瑞星一起努力，這讓我們非常感動。」

▲林羽潔多年來屢獲國際獎項肯定。（圖／瑞星體操協會提供）

日前，星彤更代表瑞星前往愛沙尼亞參加「Miss Valentine」國際賽，在多達60個參賽國的激烈競爭下，成功於球項目奪下銅牌，展現出無縫接軌國際的強悍實力。

林羽潔挑戰高難度展現優雅！瑞莎點名13歲明日之星

另一位同樣滿14歲的瑞星選手林羽潔（Mia），則是從7歲起就一路跟隨瑞莎刻苦訓練，早已在國內外各大賽事屢獲冠軍。瑞莎驕傲指出，Mia最讓觀眾印象深刻的不只是亮眼成績，而是她動作中散發的獨特美感與優雅氣質。

▲星彤放棄全美韻律體操冠軍代表美國出賽資格，回台參加國手選拔。（圖／瑞星體操協會提供）

談到剛結束的愛沙尼亞國際賽，瑞莎滿滿心疼與肯定地說：「Mia在比賽中勇敢挑戰了多項高難度新動作，雖然過程中因失誤沒有獲得名次，但對運動員來說，勇敢挑戰新的難度就是成長的一部分！」此外，瑞莎也十分看好目前13歲、明年才有資格參加國手選拔的李昕霏，直誇她實力堅強，絕對是體操界的明日之星。

盼體操協會放寬限制！瑞莎吐心聲：讓世界看見台灣

在台灣無私耕耘韻律體操這麼多年，瑞莎對整個體操環境也有著更深的期許。她坦言，希望未來體操協會在賽制上能有更彈性的機制，不要硬性限制選手只能在「團體項目」或「個人項目」中二選一。她期盼能給予具備潛力的選手更多元、廣闊的發揮空間，讓這些苦練多年的孩子們能帶著台灣韻律體操的強大實力，一起站上國際舞台，真正讓世界看見台灣的驕傲。

▲瑞莎從林羽潔7歲時開始培訓她。（圖／瑞星體操協會提供）