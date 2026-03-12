ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
泰百「香奈兒CP」要來了！Lena、Miu首度來台　獻台北專屬驚喜超寵粉

記者蕭采薇／台北報導

泰劇《我的避風港》兩位當紅女主角Lena（Lorena Schuett）與Miu（Natsha Taechamongkalapiwat），正式宣布將於3月14日首度來台。挾著超高人氣與盛世美顏，這對被粉絲暱稱為「香奈兒CP」的女神降臨台北，消息一出立刻讓大批粉絲陷入瘋狂。

▲泰劇「我的避風港」Lena與Miu宣布來台。（圖／樂熊國際Musix bear提供）

▲泰劇《我的避風港》Lena與Miu宣布來台。（圖／樂熊國際Musix bear提供）

揪心虐戀逼哭粉絲！盛世美顏獲封「香奈兒CP」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lena與Miu在《我的避風港》中上演了一段從誤解到相知相惜的深刻情誼。故事一開始直接開虐，講述學生時期的閨蜜Lin（Lena飾）不告而別，讓Jane（Miu飾）深感背叛與無法接受。直到多年後兩人重聚，Jane滿懷怨恨，卻在發現Lin當初離開的苦衷與艱難處境後，才終於卸下心房，成為對方最堅實的心靈支柱。

兩人精湛的演技讓無數粉絲跟著揪心落淚，劇集播出後收視屢創佳績。她們更憑藉銳不可擋的超高人氣與出眾氣質，攜手搶下香奈兒品牌大使，絕美組合被廣大粉絲狂讚是名副其實的「香奈兒CP」。

▲泰劇「我的避風港」Lena與Miu宣布來台。（圖／樂熊國際Musix bear提供）

▲泰劇《我的避風港》Lena與Miu宣布來台。（圖／樂熊國際Musix bear提供）

首度來台嗨喊想吃美食！專屬編曲超寵粉祭神級福利

對於出道後第一次來到台北，Lena與Miu兩人都難掩激動之情。她們興奮表示，一直以來都收到非常多台灣粉絲的鼓勵，非常感謝大家對《我的避風港》的喜愛。「這是我們第一次到台北，除了期待與粉絲見面，如果有時間，也超級希望能到處走走、品嚐道地美食！」展現出女神私下親和可愛的一面。

為了感謝台灣粉絲的熱情支持，超寵粉的Lena與Miu這次不僅特別準備了多首熱門歌曲，還專門為台北場的Gumber bear重新編曲，誓言要帶給大家耳目一新的全新舞台驚喜！

「LenaMiu 1st Fan Meeting in Taipei」將於3月14日下午4點在Zepp New Taipei舉行，全場採對號入座。主辦單位也祭出2對1合照、MINITALK、親簽拍立得、親簽海報與HI-BYE等滿滿的福利，門票已於遠大售票系統開賣，詳細活動資訊可至主辦單位官方IG查詢。

 

等4年！周杰倫新專輯要來了　昆凌當管理員：守護好家人

