海產新家遭闖入！批「物業公司切割」
9個日常減脂習慣曝光
楊昇達揭「曾數度阻若綺生子」
AI復活豬哥亮！開口第一句就是「恁娘卡好」　導演楊力州偷求明牌下場曝

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《高雄有顆藍寶石》帶領觀眾穿越時光隧道，重溫70、80年代南台灣最輝煌的秀場盛世。預告中秀場天王豬哥亮一句經典口頭禪「恁娘卡好」，立刻勾起無數長輩的爆笑回憶。試片現場甚至有高齡92歲的阿嬤特地前來觀影，看到豬哥亮重現大銀幕，讓她感動狂讚「真的太好看！」

▲《高雄有顆藍寶石》。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲《高雄有顆藍寶石》秀場天王豬哥亮經典口頭禪「恁娘卡好」，掀起長輩們的回憶殺。（圖／高雄流行音樂中心提供）

AI重金禮聘豬哥亮「加班」！開口狂飆國罵、導演求明牌遭拒

為了重現秀場天王的獨特魅力，導演楊力州坦言這次使出了殺手鐧，笑稱製作過程中最困難的環節，就是「重金禮聘請豬哥亮回來加班」。團隊蒐集了海量關於豬哥亮的影音資料與談話逐字稿，透過先進技術建立出專屬的「AI豬哥亮」模型。

▲《高雄有顆藍寶石》。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲《高雄有顆藍寶石》導演楊力州坦言，能完成這部紀錄片是很特別的經驗。（圖／高雄流行音樂中心提供）

楊力州爆料，這個AI模型超級原汁原味，每次回答的第一句話永遠是經典國罵「恁娘卡好」，逼真到讓他直呼「一直有種被罵的感覺！」幽默的楊力州甚至自爆，曾偷偷向AI豬哥亮求「明牌」，希望能從此人生翻盤，沒想到最後什麼號碼都沒問到，逗得全場觀眾哄堂大笑。

一張完整外觀照都嘸！受訪者「自帶秀場魂」現場直接演

談起拍攝起心動念，高流執行長丁度嵐表示，在籌辦演唱會時驚覺秀場藝人越來越難請，這才發現相較於民歌，影響台灣娛樂圈深遠的歌廳秀文化竟然快要失傳，才決定在高流五週年之際啟動這項保存計畫。然而實際執行卻困難重重，楊力州坦言最大的痛點就是史料嚴重匱乏，「我甚至連一張藍寶石大歌廳外觀的完整照片都找不到！」

▲《高雄有顆藍寶石》。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲高流執行長丁度嵐希望藉由書籍、展覽與電影，帶大家補齊台灣綜藝界缺少的隙縫。（圖／高雄流行音樂中心提供）

加上受訪者回憶的都是半世紀前的往事，記憶難免有落差或矛盾。不過楊力州也感動分享，只要一提到秀場，這些前輩們就會瞬間「秀場魂」上身，自然模仿起當年的笑梗與語氣，甚至忍不住表演慾現場來一段，讓他深刻感受到「舞台其實還在他們的身體裡，從來沒有消失過」。

豬哥亮馬桶蓋竟是「致敬披頭四」！神隱理髮師現身解密

紀錄片中更揭開了許多鮮為人知的幕後秘辛，其中最具代表性的，莫過於豬哥亮那一頭招牌「馬桶蓋」。楊力州透露，拍攝期間不斷聽人提起當年幫豬哥亮設計髮型的「余師」，但外界一直誤傳這位傳奇理髮師已經仙逝，導致線索屢屢中斷。

▲《高雄有顆藍寶石》。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲秀場天王豬哥亮「招牌馬桶蓋頭」髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」。（圖／高雄流行音樂中心提供）

直到某天一間當鋪老闆隨口說出「他還住在高雄後驛啊！」才讓楊力州瞬間眼底放光，笑喊「解密的世界整個絢爛了起來」。余師受訪時首度解密，原來當年馬桶蓋頭的靈感，竟是來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles），這超強烈的視覺符號，最終也成功讓豬哥亮成為台灣秀場文化最無可取代的象徵。

▲《高雄有顆藍寶石》。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲紀錄片《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（右）與高流執行長丁度嵐（左）出席媒體試片活動。。（圖／高雄流行音樂中心提供）

紀錄片同名專書《高雄有顆藍寶石》已於3月1日全面上市，本週日（15日）作者邱祖胤與導演楊力州將於華山文創園區舉辦新書分享會對談，而電影則將在4月10日正式全台上映。

 

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

