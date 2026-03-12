艾兒芬妮當單親媽「下海OnlyFans」爆紅！　《瑪歌沒錢途》超狂神級卡司曝

記者蕭采薇／綜合報導

影集《瑪歌沒錢途》由「精靈女星」艾兒芬妮（Elle Fanning）主演並擔任監製，更集結金球獎得主蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer），以及奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）共同演出與監製。故事大膽描繪在經濟壓力與社會偏見下，單親媽媽意外踏入社群平台 OnlyFans，試圖翻轉命運的精彩求生記。

▲《瑪歌沒錢途》艾兒芬妮飾演意外踏入社群平台OnlyFans的單親媽媽。（圖／Apple TV提供）

單親媽陷經濟危機！「下海OnlyFans」意外爆紅逆襲

[廣告]請繼續往下閱讀...

《瑪歌沒錢途》由金獎品牌 A24 與《美麗心計》王牌製作人大衛 E 凱利（David E. Kelley）聯手打造，改編自作家露菲索普（Rufi Thorpe）的同名暢銷小說。故事聚焦懷抱作家夢的「瑪歌」（艾兒芬妮 飾），身為前 Hooters 女服務生（蜜雪兒菲佛 飾）與前職業摔角手（尼克奧佛曼 飾）的女兒。

▲《瑪歌沒錢途》奧斯卡影后妮可基嫚也是其中的重磅卡司。（圖／Apple TV提供）

瑪歌在慘遭大學退學又迎來新生兒後，被迫面對堆積如山的帳單與枯竭的存款。在人生陷入絕境之際，她竟意外在成人社群平台 OnlyFans 上爆紅，從此展開一段在外界偏見與自我懷疑中，重新定義生活與未來的逆襲之旅。

結縭30年首度合體愛妻！「黃金組合」4度攜手妮可基嫚

除了辛辣又不失溫暖幽默的題材，本劇的幕後花絮同樣吸睛。這不僅是製作人大衛 E 凱利與妻子蜜雪兒菲佛結縭30年來的「首度世紀合作」，更是他繼《美麗心計》、《還原人生》及《九位完美陌生人》後，第四度與長期創作夥伴妮可基嫚攜手合體，這組「黃金組合」的品質保證讓外界期待值破表。

▲《瑪歌沒錢途》蜜雪兒菲佛。（圖／Apple TV提供）



向來擅長以細膩筆觸刻畫女性心理與現實困境的大衛·E·凱利，這次在《瑪歌沒錢途》中融入了更多幽默與喜劇調性，為這段生存與尋找自我的故事增添豐富張力。而除了三位女神級巨星，卡司陣容還網羅了《最後生還者》尼克奧佛曼、《性愛自修室》塔迪亞格雷厄姆等一票實力派演員飆戲。《瑪歌沒錢途》將於4月15日在 Apple TV+ 全球首播前三集，隨後每週三推出新集數。