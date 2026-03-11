温昇豪成人體實驗對象　記憶出現異常

記者葉文正／台北報導

戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題，隨著節目熱播在社群上的討論度持續衝高，在LINE TV十大熱門節目排行持續蟬聯第一名。

▲温昇豪挑戰解謎實境，成人體實驗對象。（圖／映底子提供）

解謎實境又緊貼戲劇的內容備受年輕觀眾喜愛，最近在Threads上面也開始出現了不少觀眾朋友分享心得，好評持續上升中，上週日（8日）播出第三單元梅花梅花幾月開劇情逐漸白熱化，背後關鍵人物由孫沁岳飾演的指揮官現身，羅偉的真實身份也終於曝光，探員們將找尋四季高中背後的真相。

▲曹芯瑜飾演壞壞學生，坦言很享受。（圖／映底子提供）

六位探員持續調查一起可怕的校園霸凌事件，參與霸凌事件的學生們被神秘組織抓進去私刑台受刑，探員們身上背負六條人命，需要進行遊戲環節，過程中探員們的每一步都與其他學生的性命緊緊牽連著，獲勝的探員才有機會拯救這群學生們。

因為潘君侖需要拯救的學生是與輕身者許庭霓（蔡南雲飾）、霸凌加害者方思琴（蔡菜飾）有感情糾葛的學生王翊凱（曹再昇飾），讓潘君侖在遊戲過程中陷入道德兩難，甚至坦言一開始的不想救他：「因為他（王翊凱）賞女生一巴掌，在情感上又跟兩個女生糾纏不清，根本是一個渣男 ，我真的很想讓他死」一旁的本本也忍不住直呼：「 他們任何一個人都沒有資格獲救，因為他們真的很壞」

隊長陳漢典也跳出來說：「這就是人性！節目就是想要看我們變成這樣。」佩服製作單位設計出如此大型的操控遊戲現場，探員梁以辰也在直播當中聊到：「我覺得這個遊戲真的很可怕，一方面我們要救人，一方面他們又是霸凌的加害者，我們到底該不該救？那個心情真的很複雜。」導演郭方儒也在直播中分享遊戲設計的小巧思：「其實這個遊戲有點像是《魔鬼的計謀》，我們知道探員們不支持這些學生的作為，但是當今天你需要拯救他的時候，你還願意做嗎？其實這個很有趣，我們只是希望透過遊戲可以讓大家思考到說，如果今天是你的話你會願意嗎？」

另外一個重點是關於羅偉（温昇豪）的真實身份，原來羅偉一直以來都是受到神秘組織觀察，成為了實驗對象，導致對於許庭霓的輕生事件記憶產生混亂，一談到許庭霓的事竟會不自覺地流下眼淚，甚至對林昕婕（姚以緹飾）大喊：為什麼我會流淚？

解迷時讓探員們最爲驚嚇的橋段莫過於背後神秘組織的訓練官（孫沁岳飾）出現在探員面前大吼，一出場就讓黃偉晉、梁以辰大翻白眼，原來幕後還有一段小故事發生，黃偉晉無奈表示：「我跟沁岳還沒拍攝時還在聊說我們有這個節目要錄影，他在那邊給我裝沒事發生，結果當下看到他出現我整個大問號，哈囉？」