《大學生》海產批「物業公司聲明切割」　怒掀背後內幕

記者王靖淳／綜合報導

藝人海產（劉威廷）以節目《大學生了沒》打開知名度，日前他發文透露，位在台中的新家遭管理員持備用磁扣闖入，負責管理該社區的瑞豐物業昨（10）日指出，已經開除該員工，消息曝光後掀起討論。為此，海產今（11）日再度透過社群發文談及此事，表示自己已赴派出所報案，並正式對瑞豐物業及涉案保全提出告訴。

▲海產新家遭保全闖入。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

海產透露，在做完筆錄後，終於取得原本物業公司聲稱調不到的監視器畫面。經查證，這名闖入他家的劉姓嫌犯，竟不是負責該棟大樓的保全，真實身分是夜班主管。海產痛批對方非常狡猾，作案時刻意用公司門禁卡進出以規避紀錄，且熟知監視器位置而全程低頭。畫面顯示，保全在凌晨2點5分抵達他家，2點9分關上大門，並於2點10分搭電梯離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海產質疑，這名夜班主管，為何會知道他的房卡放在哪裡，甚至還會熟知他的作息狀態。更讓他氣憤的是，當他在事發當下打電話向物業公司詢問狀況後，這名保全竟在凌晨2點59分神情自若地回到物業櫃台。為此，海產直言，看著對方那種輕鬆無所謂的態度，「一眼可知道他就是慣犯。」

▲海產。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

面對這起疏失，瑞豐物業事後發布五點聲明，強調公司已主動報案，並稱此為「單一個案純屬個人犯案行為。」然而，海產爆料，物業一開始想跟他私下和解，是因為雙方和解不成，且他強硬要求對方「把我房子購回」，物業才報警。對於物業試圖撇清責任，海產狂酸這份聲明簡直「跟我的肝一樣，割得乾乾淨淨。」他更反嗆，要求他們好好重視「那些曾經被你們壓下來的受害者案件」，呼籲物業別等社區出狀況才說要加強。