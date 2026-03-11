ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張齡予爆出自己30歲最帥決定　連老公都不知情

記者葉文正／台北報導

專業主持人張齡予跟親子天下合作的年度podcast新節目明天正式上線，《親子天下 Podcast《親子FUN LIFE》子單元「 #媽媽同溫層」開張！張齡予也在節目透露，「30那年做出此生最帥的決定。」

▲張齡予全新節目登場。（圖／張齡予提供）

▲張齡予全新節目登場。（圖／張齡予提供）

已經有小班長大兒子的張齡予，目前腹也懷了中二寶，她開心地說：「大家都說 30 歲是女人的關卡，但我說，30 歲是我這輩子做過最帥決定的那一年！沒錯，就是去找楊鵬生醫師「凍卵」！

▲張齡予全新節目登場。（圖／張齡予提供）

▲張齡予首集節目就有亮點。（圖／張齡予提供）

張齡予提出看法，不是怕老、不是怕生不出來、簡直是後天裝上了「渣男過濾器」！凍完卵張開眼瞬間，她多年被親朋好友詬病的「眼翳病」瞬間好了，看男人眼光變超準！因為妳心裡有底氣，知道自己有選擇權，就再也不會因為怕卵子「過期」而被賀爾蒙欺騙，急著想嫁給不適合的人！

提到當初這決定，張齡予也說：「這份底氣，讓我現在能幸福地帶著我的小班長，還準備迎接（事實上比大寶還資深的）二寶！」

張齡予今年度的全新節目《親子天下 Podcast《親子FUN LIFE》子單元「 #媽媽同溫層」開張！第一集她特別邀請肚中妹妹的天使爺爺——台灣試管嬰兒之父曾啟瑞醫師。曾醫師不僅專業，育兒觀更是「不傳統」到讓人驚訝！

張齡予跟醫師聊開了：「30 歲凍卵真的有必要嗎？ 政府「好孕補助 3.0」到底補什麼？（39 歲真的是分水嶺！） 備孕這條路，80 分就是 0 分？不管妳是不知道自己想不想、想生、不敢生、還是在求子路上辛苦奮鬥的學妹們，這集讓我們一起取暖，把生育自主權握回自己手裡！」

